Мэр Новосибирска определился с пресс-секретарём

На должность пресс-секретаря мэра Новосибирска Анатолия Локтя назначен депутат горсовета Глеб Черепанов, до этого возглавлявший отдел агитации Новосибирского регионального отделения КПРФ. Ранее информацию об этом редакции сообщал источник в мэрии. Теперь она подтверждена официально.

Глеб Черепанов на посту пресс-секретаря главы города заменит ранее работавшего в этой должности Артёма Роговского, назначенного заместителем главы Первомайского района Новосибирска.

Фото из аккаунта Глеба Черепанова Вконтакте