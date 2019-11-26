В Коченево открыто движение по путепроводу через железную дорогу «Омск-Новосибирк»

Новый путепровод через железную дорогу «Омск – Новосибирск» в Коченёвском районе с автоматизированной системой управления освещением стал самым длинным в регионе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Движение через путепровод, построенный по областной программе, 26 ноября открыл министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
— Путепровод позволит вывести транспорт на федеральную трассу, минуя рабочий поселок Коченёво, позволит разгрузить улицы рабочего посёлка и не терять время автомобилистов на железнодорожном переезде, — отметил Анатолий Костылевский. — Данный объект ликвидировал одноуровневое пересечение автомобильной и железной дорог. На путепроводе установлена автоматизированная система управления освещением, которая будет включать и выключать электроэнергию в целях экономии в зависимости от времени суток. Работы по строительству путепровода проводились за счет средств областного бюджета, стоимость объекта составляет 339 млн рублей.
— Открытие объекта ожидается в следующем году при наступлении положительных погодных условий. Заказчиком к подрядчику будут применены все штрафные санкции, предусмотренные контрактными обязательствами — отметил министр.
Как уточнил начальник отдела искусственных сооружений ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (заказчик объекта) Иосиф Кодалаев, открытие рабочего движения является этапом работ, который входит в состав проектной документации. После этого начнется разбор временной объездной дороги, выполнение рекультивационных и других работ, предшествующих проведению приемочной комиссии и вводу объекта в эксплуатацию.
Протяженность путепровода и подходов к нему составляет порядка 800 метров, объект расположен на 6 км а/д «Коченёво – совхоз Коченёвский» в Коченёвском районе Новосибирской области. Металлический мост проходит под тремя действующими и двумя перспективными железнодорожными путями. На путепроводе и на подходах к нему устроено капитальное покрытие из асфальтобетона, тротуары, а также установлены ограждения безопасности, дорожные знаки, обеспечено функционирование систем освещения.
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области
Популярное с сайта