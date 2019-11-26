В Коченево открыто движение по путепроводу через железную дорогу «Омск-Новосибирк»

Новый путепровод через железную дорогу «Омск – Новосибирск» в Коченёвском районе с автоматизированной системой управления освещением стал самым длинным в регионе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Движение через путепровод, построенный по областной программе, 26 ноября открыл министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

— Путепровод позволит вывести транспорт на федеральную трассу, минуя рабочий поселок Коченёво, позволит разгрузить улицы рабочего посёлка и не терять время автомобилистов на железнодорожном переезде, — отметил Анатолий Костылевский. — Данный объект ликвидировал одноуровневое пересечение автомобильной и железной дорог. На путепроводе установлена автоматизированная система управления освещением, которая будет включать и выключать электроэнергию в целях экономии в зависимости от времени суток. Работы по строительству путепровода проводились за счет средств областного бюджета, стоимость объекта составляет 339 млн рублей.

— Открытие объекта ожидается в следующем году при наступлении положительных погодных условий. Заказчиком к подрядчику будут применены все штрафные санкции, предусмотренные контрактными обязательствами — отметил министр.

Напомним, согласно контракту, работы по строительству путепровода в Коченево с 2015 года ведет АО «Сибмост». По контракту дата окончания выполнения работ – 10.10.2017, однако в связи с тяжелым финансовым положением подрядчика сроки изменились.

Как уточнил начальник отдела искусственных сооружений ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (заказчик объекта) Иосиф Кодалаев, открытие рабочего движения является этапом работ, который входит в состав проектной документации. После этого начнется разбор временной объездной дороги, выполнение рекультивационных и других работ, предшествующих проведению приемочной комиссии и вводу объекта в эксплуатацию.

Протяженность путепровода и подходов к нему составляет порядка 800 метров, объект расположен на 6 км а/д «Коченёво – совхоз Коченёвский» в Коченёвском районе Новосибирской области. Металлический мост проходит под тремя действующими и двумя перспективными железнодорожными путями. На путепроводе и на подходах к нему устроено капитальное покрытие из асфальтобетона, тротуары, а также установлены ограждения безопасности, дорожные знаки, обеспечено функционирование систем освещения.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области