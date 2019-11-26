Стагнация или стагфляция?

— Имея более тысячи заказчиков фактически на всех четырех рынках упаковки и часто косвенно присутствуя во всей цепочке — поставляя упаковку, к примеру, для стекольщиков, пивоваров и т.д., мы четко понимаем ситуацию, происходящую на рынке — как в регионе, так и в Сибирском федеральном округе, а где-то и по всей стране, — заявил, выступая на круглом столе «Экономика и промышленность Новосибирской области в 2019 году — подъем благодаря инвестициям и импортозамещению» гендиректор ООО «ГофроМастер» Игорь Диденко.

В частности, он выделил три основные тенденции, сформировавшиеся сегодня в экономике. Первое — это снижение/отсутствие роста покупательной способности населения. Второе — на региональном уровне происходит колоссальное укрупнение роли федеральных и международных сетей, выбытие независимых местных частных магазинов.

По его оценкам, малый и средний бизнес проигрывают ценовую конкуренцию, конкуренцию по издержкам и уходят в нишу. На рынке появляется огромное количество инновационных компаний, которые через интернет продают по всему миру различные вещи и приборы.

— Третья тенденция — во всем секторе увеличивается рассрочка платежа. Это косвенно свидетельствует о недостатке банковского финансирования, платежеспособного спроса населения и давлении сетей. Ритейлеры, с одной стороны, не снижают цены для потребителей, но при этом выбивают все возможные скидки от производителей, которые транслируют это на обрабатывающую промышленность, — заявил Игорь Диденко.

Не меньше сложностей на рынке возникает из-за излишнего регулирующего давления на отрасли. В частности, о планомерном ужесточении говорят представители пивоваренных компаний.

По ее оценкам, это формирует нелегальный рынок, так как участники вынуждены подстраиваться под действующие условия. Таким образом получается, что борьба между добросовестными участниками рынка и нелегалами становится совершенно неконкурентной.

— Динамика состояния экономики региона не такая, как нам хотелось бы. Для этого есть объективные причины и факторы: специалисты экономической сферы говорят о стагнации. К нашей радости, она актуальна не для всех отраслей, — прокомментировал ситуацию министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров.

— В этом году 10 предприятий Новосибирской области приняли участие в программе по поддержке промышленного экспорта. Они подали заявки в Минпромторг РФ. Сейчас все заявки одобрены, рассматриваются варианты финансирования этих предприятий в части снижения ставки кредитования. По многочисленным просьбам компаний и региональных министерств эта программа будет продолжена. В феврале 2019 года мы снова будем принимать заявки. Очень бы хотелось, чтобы новосибирские предприятия поактивнее принимали в этом участие. В России уже есть регионы, где такие заявки подали несколько десятков местных компаний, — говорит Гончаров.

Он напомнил, что в России в целом и в регионе в частности реализуется множество программ и мероприятий для поддержки местных производителей, в том числе экспортоориентированных, а также направленных на развитие импортозамещающих производств.

Гендиректор ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) Александр Зырянов также добавил, что для поддержки местных производителей в регионе формируются площадки, где резидентам предоставляется не только инфраструктура, но и налоговые льготы: ТОСЭРы в поселках Линево и Горный, «Промышленно-логистический парк» (ПЛП).

— По сравнению с результатами, полученными в прошлом исследовании Высшей школы экономики, в исследовании 2019 года процент сырья и материалов, закупаемых в РФ, у нас вырос с 90% до 96%. При этом количество поставщиков увеличилось в 4 раза: с 600 до 2700. Это говорит о том, что мы все больше привлекаем к сотрудничеству компании небольшого и среднего размера, чтобы они были нашими поставщиками, проводим с ними работу, помогаем выйти на то качество сырья и материалов, которое нас устраивает, — говорит он. — В Новосибирской области мы являемся значимым покупателем таких материалов, как гофрокартон, стрейч-пленка, преформы.

Руководитель по взаимодействию с органами власти ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» Антон Калтыгин подтвердил, что крупные производители сами заинтересованы в наращивании доли местных производителей в списке партнеров.

Тем не менее представители бизнеса констатируют, что на рынке B2B есть ощущение стагфляции — серьезное снижение цен на исходное сырье. В связи с этим, по словам Игоря Диденко, производителям приходится снижать цены на пленки и бумагу, так как на сегмент оказывают серьезное влияние международный рынок и крупные проекты, запускающиеся в России. В качестве примера он привел проект холдинга «Сибур» по производству пластика и проект группы «Илим» в Братске — завод по производству картона.

— К сожалению, при снижении цен продолжают падать объемы. Единицы компаний растут, а остальные продолжают либо удерживать состояние, либо снижают объемы производства. Надеюсь, что новогодний ажиотаж придаст этому позитива, — отмечает Диденко. — Что касается нас — мы растем, но за счет того, что внедряем уникальные продукты, осваиваем новые ниши, то есть за счет диверсификации.

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