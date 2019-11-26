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2ГИС выпустил глобальную карту России для смартфонов

Новая функция будет полезна пользователям, которые часто совершают поездки между городами.
  • 26/11/2019, 17:34
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2ГИС выпустил глобальную карту России для мобильных приложений. Теперь при поездках между городами можно пользоваться навигатором, а новые регионы — скачивать одним касанием, сообщили в пресс-службе компании. В приложении больше нет границ между городами: можно двигать карту и перемещаться в соседние регионы.

Отмечается, что новая функция будет полезна пользователям, которые часто совершают поездки между городами, и всем, кто собирается в путешествие на автомобиле.

— Чтобы построить междугородний маршрут, нужно отметить точку назначения. Если она находится за пределами установленного города, приложение предложит скачать новую территорию. Сделать это можно одним касанием, без переключения между регионами, — рассказали в компании.

На глобальной карте уже отмечено около 50 тыс. основных объектов инфраструктуры, которые так необходимы в междугородных поездках — АЗС, кафе, гостиницы, больницы, СТО и банкоматы. Для большей детализации можно скачать данные о территориях между конечными точками маршрута. После установки они будут доступны офлайн.

— Глобальная карта открыла новые возможности для поиска. Пользователи могут искать места, магазины и услуги во всех городах сразу. Результаты появятся на глобальной карте, — говорится в сообщении.

Мобильная версия 2ГИС с новой картой для iOS и Android доступна для скачивания в AppStore и Google Play.

Фото: pixabay.com, автор- rawpixel 

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