В Коченевском районе по нацпроекту БКД отремонтировали выезд к федеральной трассе

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Игорь Миллер сообщил, что в настоящее время на объекте полностью завершили работы по исправлению профиля земельного полотна, ликвидации пучинообразования, замене выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, восстановлению щебеночного покрытия. Подрядчик также отремонтировал две водопропускные трубы.

Общая готовность объекта, по его словам, составляет 95 %. Подрядчик должен завершить работы по доведению уклонов щебеночного покрытия, обустройству технических средств организации дорожного движения (сигнальные столбики, дорожные знаки и т.д.) и нанесению разметки.

Всего благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы 106 объектов, из которых 91 вводятся в этом году.