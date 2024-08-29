В Хилокском микрорайоне убирают наружную рекламу популярного рынка

В рамках благоустройства Хилокского микрорайона рекламные конструкции на кольцевой развязке улиц Петухова и Хилокской были демонтированы.

Работы выполняло ООО «Рекламные технологии» после согласования с управлением художественного облика города.

– Действует «Дорожная карта» по развитию территорий у ТЦ «Хилокский». Продолжаются рейды по выявлению нестационарной торговли, расселяются аварийные дома, ремонтируются тротуары, а также ведётся работа по изменению облика въездной группы, – рассказал Алексей Ярик, начальник управления художественного облика Новосибирска.

Шесть лет щиты украшали въезд на Хилокское кольцо, но теперь, когда облик кольца полностью изменился, было принято решение их демонтировать. Один из этих щитов использовался для рекламы торгового центра «Хилокский» и был расположен на трёх его сторонах.

– В дальнейшем запланировано благоустроить эту площадку и установить въездную стелу, — отметил Ярик.

Ранее редакция сообщала о том, что баннеры наружной рекламы предлагают использовать для антикризисной поддержки предпринимателей.