Потерявшего 6 литров крови пенсионера спасли врачи в Новосибирске

В Центре Мешалкина спасли крайне тяжелого пациента с разорвавшейся аортой. Ему 75 лет и он потерял 6 литров крови.
В большинстве случаев такие ситуации заканчиваются трагически, но в этот раз произошло чудо.
Пожилой мужчина перенёс разрыв аневризмы брюшного отдела аорты и был срочно доставлен в Центр.
Бригада хирургов была вызвана, а до их прибытия пациентом занимались дежурные врачи. Операция продолжалась несколько часов, медики смогли вернуть сибиряка к жизни.
Через 36 дней мужчину благополучно выписали домой. Теперь он восстанавливает здоровье и не перестает благодарить медиков.
Ранее редакция сообщала о том, что врачи спасли девочку с тяжелым пороком сердца и деформацией позвоночника в Новосибирске.
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