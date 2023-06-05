В Колыванском районе переизбрали главу

Большинством голосов депутатов Колыванского районного совета в ходе сессии 2 июня главой района на новый срок переизбран Евгений Артюхов. Об этом губернатор области Андрей Травников сообщил, предваряя оперативное совещание в региональном правительстве.

— Пошли по принципу «коней на переправе не меняют», — сказал губернатор. — Надеюсь, Евгений Геннадьевич, что вы, как пахотный конь, продолжите работать для развития Колыванского района.

Евгений Артюхов родился 19 сентября 1974 года в городе Татарске Новосибирской области. После окончания в 1991 году средней школы работал в ОАО Татарское РТП в должности слесаря-сборщика. С 1992 по 2002 годы служил в ОВД Татарского района, закончил службу в звании майора юстиции. В 2002 году начал трудовую деятельность в качестве адвоката адвокатской палаты Новосибирской области. В апреле 2018 года избран Главой Колыванского района Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала, что избран глава Сузунского района Вячеслав Горшков.