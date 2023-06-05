В Новосибирске планируется реконструкция школы на Северо-Чемском жилмассиве

В Новосибирске планируют реконструкцию здания школы № 64 в Северо-Чемском жилмассиве. После реконструкции число учащихся вырастет до 1100. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

В 2022-2023 учебном году в школе получали образование 1234 человека в две смены. По предварительной информации, на следующий год зачислили 1250 детей. Сейчас школа может вмещать только 750 учеников единовременно.

Срок реализации работ указали до 2030 года, но конкретная дата не уточняется.

— Сейчас разработали и направили на публичные слушания проект планировки «Северо-Чемской» в новой редакции, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что школьников массово отправляют на военные сборы в Новосибирской области.