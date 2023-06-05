Рекламодателям

В Новосибирске планируется реконструкция школы на Северо-Чемском жилмассиве

  • 05/06/2023, 10:35
Автор:
реконструкция школы
После реконструкции ее наполняемость увеличится с 750 до 1100 человек.

В Новосибирске планируют реконструкцию здания школы № 64 в Северо-Чемском жилмассиве. После реконструкции число учащихся вырастет до 1100. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

В 2022-2023 учебном году в школе получали образование 1234 человека в две смены. По предварительной информации, на следующий год зачислили 1250 детей. Сейчас школа может вмещать только 750 учеников единовременно.

Срок реализации работ указали до 2030 года, но конкретная дата не уточняется.

— Сейчас разработали и направили на публичные слушания проект планировки «Северо-Чемской» в новой редакции, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что школьников массово отправляют на военные сборы в Новосибирской области.

Фото: pixabay.com — coyot

442

Рубрики : Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : Северо-Чемской жилмассив реконструкция школы в Новосибирске


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

В Госдуме предложили привлечь таксистов к борьбе с украинскими дронами
2/06/23 10:45
«Страну надо переводить на военное положение» — заявил Евгений Пригожин во время пресс-конференции в Новосибирске
1/06/23 13:06
В школу искусств Мариуполя прибыли музыкальные инструменты из Новосибирска
29/05/23 18:25
В Краснообске выбирают подрядчика для строительства лыжной базы

В Краснообске выбирают подрядчика для строительства лыжной базы

Администрация заложила на это цели 60 млн рублей. Ранее сообщалось, что в поселке будет создана региональная база спортивной медицины.
Читать статью >>
Более тысячи мужчин в Новосибирской области уходили в декрет

Более тысячи мужчин в Новосибирской области уходили в декрет

И получали пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
Читать статью >>
Игорный бизнес

В игорном заведении в Новосибирске силовики изъяли более 70 единиц техники

В городе продолжается чистка рынка игорного бизнеса.
Читать статью >>
Штат спасателей для городских пляжей пока укомплектован только на 50%

Штат спасателей для городских пляжей пока укомплектован только на 50%

Несанкционированные пляжи будут контролировать мобильные группы на автомобилях с лодками.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгений Бугланов, директор по маркетингу ООО «Белое дерево»

Евгений Бугланов: Выход на рынок Дубая у нас занял больше года

Некоторые вкусы продукции новосибирской компании жители Объединенных Арабских Эмиратов пока не понимают.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

В 9 школах Новосибирска ученикам давали недостаточно еды в столовых

05/06/2023, 12:19

В Новосибирске «ЗаБег.РФ» собрал свыше 3,5 тыс человек в аномальную жару

05/06/2023, 12:06

Андрей Травников поручил оперативно восстановить работу ЦКБ в Академгородке после пожара

05/06/2023, 12:05

Ситуация с заготовкой кормов в Новосибирской области — катастрофическая

05/06/2023, 12:02
Популярное

Россиян могут на год освободить от транспортного налога

05/06/2023, 11:50

Выдавать сертификат для новорожденных предложили в Госдуме

05/06/2023, 10:07

Ставить граждан на воинский учет без личной явки в военкомат — новая инициатива Минобороны

05/06/2023, 09:33
Новости компаний

50 оттенков спорта: Wink представляет документальное трэвел-шоу «О, спорт! Ты жив?»

05/06/2023, 10:23

Сбер поздравил сибиряков с Днем защиты детей

02/06/2023, 15:57

Новосибирские энергетики будут выполнять работы на ЛЭП без отключений электроснабжения

02/06/2023, 11:46

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска