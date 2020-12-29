В компании «Сибирский бетон» назначен новый управляющий директор

Руководителем ООО «Сибирский бетон» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») назначен Артем Софьянов, сообщает пресс-служба «Сибцема». Отмечается, что ранее он занимал должность директора Новосибирского филиала компании «СМАРТ».

Артем Софьянов окончил Алтайский государственный университет, получив квалификацию «инженер» по специальности «Ракетные двигатели». Прошел обучение для подготовки управленческих кадров МВА на базе Новосибирского государственного университета экономики и управления. В декабре текущего года возглавил ООО «Сибирский бетон».

В настоящее время компания объединяет 10 бетонных заводов и цементный терминал, осуществляющий прием и перекачку навального цемента. Общая мощность предприятий «Сиббетона» – более 650 м³/час, в ассортименте более 30 марок продукции. Компания располагает и мобильными установками, с их помощью можно изготавливать бетоны и растворы на территории строящегося объекта. В автопарке «Сибирского бетона» – более 50 единиц спецтехники, доставляющей продукцию непосредственно на объекты заказчиков.

Фото: с сайта компании