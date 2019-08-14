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В конце августа в Новосибирске пройдет «Ночь кино»

Бесплатный показ трёх популярных новинок российского кинематографа намечен в формате «open-air».
  • 14/08/2019, 18:15
В конце августа в Новосибирске пройдет «Новь кино»

Кинозал «Синема» уже в четвёртый раз станет центром всероссийской акции «Ночь кино» в Новосибирске. Бесплатный показ трёх популярных новинок российского кинематографа, приуроченный к Дню российского кино, пройдёт под открытым небом во дворе кинозала (ул. Каинская, 4), сообщает пресс-служба кинотеатра.

Площадкой для зрителей станет мягкий вечнозелёный искусственный газон и уютные кресла-груши — всё в лучших традициях любимых многими форматов «open-air» и «кино на траве». На уличном светодиодном экране один за другим будут показаны фильмы-победители зрительского интернет-голосования — «Домовой» (Россия, 2019, реж. Евгений Бедарёв, 6+); «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» (Россия, 2018, реж. Илья Куликов, 16+); «Балканский рубеж» (Россия, Сербия, 2019, реж. Андрей Волгин, 16+).

В этом году в акции примут участие 10 районов Новосибирской области — Тогучинский, Краснозёрский, Каргатский, Кыштовский, Убинский, Новосибирский, Мошковский, Коченёвский, Чистоозёрный и Куйбышевский, а также Академгородок и наукоград Кольцово. Всего для проведения акции будет задействовано 42 киноустановки области.

Фото предоставлено кинозалом «Синема»

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