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В продажах «женские» резюме составляют 67%

За год количество резюме от женщин в Новосибирске сократилось на 4,4%.
  • 14/08/2019, 18:29
В продажах «женские» резюме составляют 67%

Эксперты Авито проанализировали резюме соискателей в Новосибирске в первой половине 2019 года и выяснили, что четыре из пяти самых востребованных работодателями сфер — «мужские». Уровень ожидаемых зарплат кардинально различается, мужчины хотят зарабатывать больше женщин как в целом по всем профессиям (38%), так и в ведущих сферах деятельности. Исследование показало, что доля резюме мужчин превышает долю резюме женщин и продолжает увеличиваться.

Среди пяти самых востребованных работодателями профессий в Новосибирске по-настоящему «женской» сферой можно назвать продажи, где резюме соискательниц составляют 67,8%. В остальные четырех отраслях себя видят мужчины: автомобильный бизнес (98,1%), строительство (95%), перевозки (94,7%), а также производство, сырье и сельское хозяйство (71,4%), отмечается в пресс-релизе Авито.

Исследование резюме по всей России и в 23 крупнейших городах выявило две закономерности рынка труда. Первая — большинство соискателей — мужчины, что подтверждается повсеместным превышением числа их резюме над количеством резюме женщин. В масштабах всей страны мужские резюме составляют 59,5%. Максимальный разрыв наблюдается в Омске (69,1% резюме опубликованы мужчинами), а минимальный —в Краснодаре (56,8%).  Вторая — разница между числом резюме мужчин и женщин становится еще заметней. За год доля резюме представительниц прекрасного пола снизилась на 2,4 процентного пункта (п.п.) в масштабах всей страны и в диапазоне от 0,4 п.п. в Барнауле до 6,2 п.п. в Челябинске. Единственным исключением среди 23 крупнейших городов оказался Воронеж, где доля женских резюме, наоборот, увеличилась на 1,7 п.п.

В Новосибирске доля мужских резюме составила 62,1%, доля женских за год сократилась на 4,4 п.п.

Превышение ожидаемых зарплат в мужских резюме над желаемым уровнем дохода в женских резюме — закономерность рынка труда. Она отмечена как в целом по России (41%), так и во всех 23 крупнейших городах: от 22% в Москве до 50% в Тюмени.

В самых востребованных сферах в Новосибирске она составляет от 18% в продажах до 36% в производстве. В целом по всем профессиям — 38%.

Фото: pixabay.com — rawpixel

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