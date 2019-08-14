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Регионам Сибири рекомендовали перенимать опыт друг друга

В полпредстве недовольны работой субъектов федерации округа по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с бизнесом.
  • 14/08/2019, 18:04
Автор: Юлия Данилова
Регионам Сибири рекомендовали перенимать опыт друг друга
В привлечении инвестиций все субъекты федерации округа показали рост, но пока эффективность их работы не дотягивает до среднероссийского уровня

— Каждая третья компания, работающая в Сибирском федеральном округе и участвовавшая в опросе АСИ, за последние 12 месяцев столкнулась с излишним административным давлением со стороны контрольных органов и естественных монополий, — сообщил на совещании в полпредстве по Сибирскому федеральному округу руководитель центра анализа инвестиционного климата АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ) Андрей Дорошенко.

Чем недовольны новосибирские предприниматели?

Чем недовольны новосибирские предприниматели?

По словам предпринимателей, излишнее давление на них оказывали представители электросетевых компаний, даже несмотря на то, что среднее время подключения к сетям в регионах округа сократилось, представители МВД, а также муниципальных администраций и региональных правительств.

Дорошенко посоветовал регионам учесть эту информацию, а также использовать рекомендации АСИ, в которых учтены лучшие практики субъектов федерации, для улучшения инвестиционного климата на своей территории.

— Необходимо активизировать межведомственное взаимодействие, чтобы максимальный документооборот проходил внутри ведомств, а не между ними и предпринимателями. Интернет-ресурсы должны содержать практические рекомендации для бизнеса: как правильно подготовиться и проходить плановые и внеплановые проверки и т.д., — перечислил он, призвав сибирские регионы обмениваться между собой наработанным опытом.

Полномочный представитель президента РФ по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло напомнил представителям субъектов федерации, что в последнем рейтинге АСИ из сибирских регионов только Новосибирская область попала в топ-20 территорий, привлекательных для инвесторов. Пять регионов округа получили более высокие места в рейтинге, у двух позиции ухудшаются уже несколько лет —  это Томская область и Алтайский край.

Новосибирская область осталась в топ-20 рейтинга инвестпривлекательности

Новосибирская область осталась в топ-20 рейтинга инвестпривлекательности

— Томская область три года подряд занимала 12 место, а сейчас скатилась на 34 (-9 пунктов по сравнению с 2018 годом). Планирую обсудить этот вопрос во время ближайшей встречи с губернатором региона. На мой взгляд, у территории есть все условия для увеличения инвестиционной привлекательности, — заявил Меняйло. — Красноярский край скатывается в рейтинге три года подряд и сейчас дошел до 74 места (- 11 пунктов), хотя, судя по отчетам, в регионе проводится работа по улучшению инвестиционного климата. Возможно, роль сыграла подготовка к проведению Универсиады. Нужно разбираться. Алтайский край занял 66 место (-12 пунктов).

Полпред добавил, что, по его оценкам, у Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Томской областей есть все условия для повышения привлекательности для инвесторов: в регионах сосредоточены промышленность, бизнес, наука и образование.

— В рейтинге учитывается ряд показателей, не требующих финансирования, которые зависят только от организационных действий власти. Считаю, что всем субъектам федерации округа необходимо проанализировать показатели рейтинга, чтобы понять, по каким параметрам они отстают от соседей и регионов-лидеров. Соревноваться с Московской и Тульской областью нам, конечно, сложно, но у нас больше территории и возможностей, — добавил Сергей Меняйло.

Кстати, по данным Андрея Дорошенко, несмотря на низкие позиции в рейтинге АСИ, почти все регионы Сибири показали рост индекса инвестиционной привлекательности, но он оказался ниже, чем у других субъектов федерации.

— Все же это говорит о том, что у регионов Сибири большой потенциал. За исключением вопросов инфраструктуры и поддержки, остальные вопросы находятся в зоне влияния региональных властей, — говорит он. — В привлечении инвестиций все субъекты федерации округа также показали рост, но пока эффективность их работы не дотягивает до среднероссийского уровня.

Фото Сибирского окружного информационного центра

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