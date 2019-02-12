В конце мая S7 Airlines открывает прямые рейсы из Новосибирска в Астану

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, с 28 мая 2019 года открывает прямые регулярные рейсы из Новосибирск в Астану. Авиабилеты уже в продаже, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Полеты будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из аэропорта Толмачево в 15:35, прилет в Астану в 16:35 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 17:25 и прилетает в Новосибирск в 20:20. Рейсы будут осуществляться на современных самолетах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в комфортабельном салоне экономического класса.

— Мы отмечаем высокий стабильный спрос на полеты в Казахстан среди жителей Сибирского региона и рады предложить пассажирам из Новосибирска новый прямой рейс — в Астану. С каждым годом столица Казахстана укрепляет свое положение как важный деловой центр. Уверен, представители местных компаний, у кого налажены прочные деловые связи с казахскими партнерами, оценят удобство и комфорт полетов с S7 Airlines, — говорит Игорь Веретенников, коммерческий директор S7 Group.

Фото: Gensa Gensa