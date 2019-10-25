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В конце ноября область разыграет еще один контракт на перинатальный центр

А в начале ноября планирует получить заключение Главгосэкспертизы по корректировке проекта.
  • 25/10/2019, 09:53
Автор: Юлия Данилова
В конце ноября область разыграет еще один контракт на перинатальный центр
В Минздраве РФ темпы строительства центра вопросов не вызывают.

— Сметная стоимость перинатального центра в Новосибирске составляет 4,9 млрд рублей, в том числе 3,8 млрд из федерального бюджета. В 2019 году на строительство объекта предусмотрены 666 млн рублей, в том числе 519 из федерального. На 1 октября освоение составило 422 млн рублей (329 млн). Техническая готовность объекта — 16,8%, по соглашению плановая готовность — 21%, — сообщила на совещании в полпредстве директор финансово-экономического департамента Минздрава РФ Наталья Сибирякова.

На данный момент, по ее словам, законтрактованы обязательства на 500 млн. 29 ноября заказчик планирует заключить еще один контракт на 167 млн рублей.

— По данным региона, целевой показатель по строительству объекта будет выполнен до конца года. У нас опасений по этому объекту нет, —добавила Сибирякова.

Замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов подтвердил, что работы идут по графику, ситуация находится под контролем. Перечень необходимого оборудования сформирован и согласован с Минздравом РФ. Основные конкурсные процедуры по его приобретению область планирует объявить в начале 2021 года.

— Сейчас также проходит экспертиза помещений перинатального центра на соответствие новым требованиям. В начале ноября мы ожидаем заключения Главгосэкспертизы, —- говорит Нелюбов.

Подрядчик вышел на площадку перинатального центра

Подрядчик вышел на площадку перинатального центра

Новосибирский перинатальный центр входит в список шести объектов, расположенных на территории Сибирского федерального округа, которые реализуются в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы «Развитие здравоохранения». В целом, в 2019 году на их строительство и оснащение из федерального бюджета выделены 1,8 млрд рублей, в 2020 году — 3,9 млрд, в 2021 году — 2,9 млрд. На 1 октября освоение запланированных средств составило 25,5%. Законтрактованы 1,3 млрд рублей — 70,5% от объема средств, выделенных на 2019 год.

Как отметила Наталья Сибирякова, отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ связано с тремя основными причинами.

— Губернаторы обращаются за поручением к правительству, президенту, имея на руках пакет документов, но как только получают это поручение, документы сразу уходят на корректировку. Это отодвигает реализацию проекта как минимум на год, а деньги в бюджете уже заложены и простаивают. Это очень серьезная проблема, которую нужно обсудить: какие причины подталкивают корректировать документы, если уже есть решение верхнего уровня, — заявила Сибирякова.

По ее словам, министерство готово оказывать помощь субъектам федерации, если корректировки в ПСД вносятся в связи с изменениями в требованиях контрольно-надзорных органов и в получении медико-технического заключения. Она также предупредила представителей регионов, что не стоит гнаться за сдачей объектов к концу декабря, если реально на них еще не устранены все недоделки. С другой стороны, Наталья Сибирякова рекомендовала искусственно не затягивать сроки строительства, в надежде на то, что выделенные на объекты средства сохранятся в бюджете будущего года. Некоторые регионы стали злоупотреблять этой ситуацией.

Фото Сибирского окружного информационного центра

 

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