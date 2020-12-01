В КПРФ «традиционно» обезглавили еще один райком

Решением бюро новосибирского обкома КПРФ на прошлой неделе первый секретарь Первомайского районного отделения партии Елена Иванова освобождена от занимаемой должности.

— Бюро ОК постановляет: освободить от исполнения полномочий первого секретаря Первомайского РК КПРФ Иванову Елену Павловну, — говорится в тексте постановления. — Назначить исполняющей обязанности первого секретаря Первомайского РК КПРФ Резвову Ирину Юрьевну… И.о. первого секретаря РК КПРФ Резвовой И.Ю. подготовить проведение второго этапа конференции Первомайского местного отделения. Избрать делегатов на XXIX конференцию НОО КПРФ и доизбрать членов районного комитета. Зав. отделом организационно-партийной и кадровой работе ОК КПРФ Сабалевскому В.В. оказать помощь и содействие и.о. первого секретаря РК КПРФ Резвовой И.Ю. в стабилизации обстановки в партийной организации.

Как пояснили редакции в областном отделении партии, такое кадровое решение вызвано неудовлетворительной текущей работой районного отделения.

— Претензий много, копились годами, — сообщает представитель обкома в переписке с корреспондентом Infopro54.

Данное решение в отношении первого секретаря районного отделения, как уже ранее сообщалось со ссылкой на источник в рядах районных коммунистов, по сути, анонсировалось еще до проведения выборной кампании 2020 года, в ходе которой Первомайское отделение показало лучший для партии результат, проведя троих депутатов в горсовет Новосибирска (Павел Горшков, Андрей Любавский и Александр Михайлов) и еще одного (Никита Галитаров) — в заксобрание области. Что касается текущих проблем, «копившихся годами», то это, как считают сторонники Ивановой в местном отделении партии, уже «традиционный» образ расправы с неугодными. Первым косвенным признаком этого стало то, что решение, по словам источника в районном отделении партии, принято, что называется, через голову местных коммунистов.

— Райком был категорически против снятия, — говорит источник издания. — Они (Коммунисты района. — Ред.) даже ездили в обком, чтобы вступиться за избранного ими в июне 2020-го своего первого секретаря.

Вторым подтверждением стало игнорирование предложения члена бюро Анатолия Лубкова — до принятия решения о снятии районного секретаря детально разобраться в ситуации в районном отделении партии, выяснить, насколько серьезные проблемы там возникли.

— Все понимают, что если разбираться, то снять не получится, — говорит собеседник издания.

Еще один собеседник редакции из партийных кругов обращает внимание на тот факт, что «копившиеся годами» проблемы и вопросы решили разрешить столь радикальным методом и фактически в обход местных коммунистов, даже не дожидаясь заключительного этапа районной конференции.

— Есть решение районной конференции об избрании секретаря, — говорит собеседник редакции. — Почему там не снимали, если претензии накопились? Уверен, сводят счеты с теми, кто не в восторге от «команды мэра». Даже повернули так, что результат на выборах — заслуга не коммунистов, а главы района, что он сильно «впрягся».

По мнению активиста партии, обком таким образом зачищает парторганизации от руководителей, недостаточно лояльных в отношении «команды Локтя», а именно ряда его приближенных, которых теоретически можно было бы если не выдвинуть кандидатами в депутаты Госдумы, то, как минимум, пристроить в руководстве районных администраций.

Первомайские коммунисты и их сторонники уже называли ряд персон «команды мэра», под которых пока предположительно зачищается райком. Среди них бывший пресс-секретарь главы города, в настоящее время заместитель главы района Артем Роговский, экс-советник мэра и экс-секретарь обкома КПРФ Иван Конобеев, вице-мэр Артем Скатов. Недавно стало известно о предвыборной активности главы района Виталия Новоселова. Окончательно ситуация, по мнению районных коммунистов, должна проясниться на конференции реготделения партии, которая, по их информации, пройдет 19 декабря.

Напомним, что полгода назад, практически в разгар выборной кампании, таким же примерно образом был «выдавлен» с должности первый секретарь Калининского РК КПРФ Алексей Манохин. Примечательно то, что пятью годами ранее подобным образом лишились своих постов предшественники Ивановой и Манохина в руководстве районных отделений — Аркадий Табаков и Сергей Криворотов. По информации редакции, в 2018 году с подачи обкома и в обход местного отделения партии свою должность покинула секретарь горкома КПРФ Оби Наталия Бессонова, узнавшая об этом постфактум.

Фото с личной страницы Елены Ивановой Вконтакте