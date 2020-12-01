Экс-мэр Бердска вышел на свободу

Экс-главе Бердска Илье Потапову, в 2015 году приговоренному к 10 годам лишения свободы, суд Октябрьского района Новосибирска смягчил наказание. Вместо заключения осужденного отправят на исправительные работы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

— Заменена неотбытая часть наказания, назначенного приговором Бердского городского суда Новосибирской области от 01.04.2015 года (с учетом постановления Октябрьского районного суда от 19.07.2019 года), в виде лишения свободы на исправительные работы сроком 2 года с удержанием из заработной платы осужденного 20% в доход государства, — сообщают в суде. — Неотбытую часть наказаний в виде штрафа и лишения права занимать государственные должности на государственной службе в органах государственной власти и местного самоуправления — исполнять самостоятельно.

Пока решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, что Илья Потапов, избранный главой Бердска в 2011 году, в 2013-м был арестован по подозрению в получении взятки от депутата заксобрания и бизнесмена Александра Илющенко. По версии следствия, целью взятки было получение земельного участка под строительство. В то же время, как сообщали представители городской администрации, выступавшие в качестве свидетелей в ходе судебных разбирательств, вопрос с предоставлением данного участка прошел все необходимые по закону процедуры, вплоть до общественных слушаний, из-за чего во взятке не было никакой необходимости.

По мнению сторонников главы города, решение Бердского суда было неправомерным, поскольку внятных доказательств предоставлено не было.

— Главный «пострадавший» Александр Илющенко вначале «кивал» на Кирилла Новокшанова (Заместителя. — Ред.), от которого и узнал о якобы необходимости дать взятку главе города, — сообщал в 2015 году сайт Новосибирского обкома КПРФ, анализируя и другие предоставленные в ходе судебных разбирательств доказательства. — В свою очередь Новокшанов едва ли не на все вопросы, задаваемые участниками процесса, отвечал коротко: «Не помню». Не лучше оказалась память и у депутата-бизнесмена, окончательно запутавшегося в хронологии событий — с кем, где встречался и о чем разговаривал, отчего и пришлось на ходу «создавать» новые факты встреч с представителями администрации, не фигурирующие ни в каких следственных документах. Что же касается Зинаиды Семикиной (Теща Илющенко. — Ред.), то ей удалось избежать судебного допроса, раз за разом отправляя справки о тяжелом состоянии здоровья, из-за чего свидетель не в состоянии дать показания, несмотря на то, что у стороны защиты вопросов к ней накопилось немало.

Параллельно коммунисты Бердска и их сторонники проводили акции в поддержку главы города.

Напомним, что вместе с Ильей Потаповым был осужден его экс-заместитель Владимир Мухамедов, вышедшмй на свободу в ноябре прошлого года.

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