В Краеведческом музее открывается выставка «Солнечная каллиграфия»

18 октября в главном здании Краеведческого музея открывается выставка «Солнечная каллиграфия».

Искусство – это умение разглядеть и запечатлеть чудо. Если к живописи и графике как методу запечатления волшебного зритель давно привык, то к фотографии чаще всего относятся, как к средству фиксации реальности, практически ее документальному свидетельству. В этом тонком пространстве между нашими представлениями о возможностях фотографии и настоящим скрупулезным мастерством художника и ловит нас удивительный мастер и художник Эдуард Левен.

Эдуард Левен — арт-фотограф, начавший свою творческую биографию с классической аналоговой фотографии. Теперь, успешно перейдя в цифровую эру, он, применяя традиционные и цифровые технологии, развивает свой выразительный язык фотографии и продолжает философски исследовать визуальную составляющую этого мира. Работы зауральского фотографа выставлялись как в Новосибирском краеведческом музее, так и в музейно-выставочном центр «Росфото», музее Российской Фотографии, музее «Эрарта» и даже в частных коллекциях Кореи, Японии и других стран.

Это третий проект Эдуарда Левена в Новосибирском краеведческом музее. Через тугой узел метафор и подобий автор продолжает искать ответы на вопросы о смысле жизни человека и его месте в этом мире. Следующим пространством исследований Эдуарда Левена стали блики на воде. «Многочисленные съемки бликов солнца на воде с длинной выдержкой стали для меня открытием и визуализацией нарисованных светом непредсказуемых и изысканных линий-треков. При малейшем усилении ветра они превращались в буйную мощь первозданного Хаоса. Эта бесконечная игра солнца, воды и ветра опьяняла и как будто рассказывала на неизвестном языке разные истории о мире, ушедших богах и людях», – пишет автор об этом проекте. Через вязь солнечных бликов вместе с художником мы проходим путь узнавания и открытий. Его работы становятся подсказками для зрителя – мир может нас удивить еще не раз.

Почему автор зовет нас в новое путешествие? Потому что путь исследователя и художника никогда не заканчивается: «Нам свойственно забывать и совершенно не замечать привычные и очевидные вещи, например, то, что жизнь на нашей планете зародилась именно благодаря свету солнца, освещавшему океан. И фотография как искусство бессловесной передачи знания может аллегорично проиллюстрировать этот до сих пор длящийся феномен».

На выставке представлено 16 больших работ в технике цифровой печати и 28 маленьких фотографий в желатино-серебряной печати.

Без возрастных ограничений