Завершается прием заявок на ежегодный конкурс эссе среди молодежи «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области»

Проект наследиенсо.рф направлен на привлечение молодежи Новосибирской области к изучению и популяризации истории российского предпринимательства и реализуется уже 3-й год подряд.

В рамках проекта Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» и министерство региональной политики Новосибирской области продолжают приём заявок на конкурс эссе «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области» в срок до 03 ноября 2023 г. на сайте.

К участию в конкурсе приглашаются студенты ВУЗов, ССУЗов и учащиеся старших классов школ всех районов Новосибирской области.

Победителей выберут в четырех номинациях:

«История успеха дореволюционного предпринимателя»; «Дореволюционные предприятия, ремесла и промыслы, прославившие мой город/село»; «Благотворительная и общественная деятельность дореволюционных предпринимателей»; «Женское предпринимательство в дореволюционной Новосибирской области».

Все участники получат сертификаты и ценные призы в торжественной обстановке. Материалы сочинений будут проанализированы экспертами на историческую информационную ценность и использованы для подготовки одноименной конкурсу онлайн-выставки, а также для создания лимитированных календарей на 2024 год «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области», куда войдут истории 12 дореволюционных предпринимателей нашего региона. Календари будут вручены авторам лучших работ и партнерам проекта.

В 2023 году проект «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области» охватил даже самые отдаленные районы нашей области. Семинары с экспертами об истории местных дореволюционных предпринимателях, промыслах и ремеслах, а также открытые диалоги — встречи с современными предпринимателями-меценатами прошли в Венгеровском, Северном и Кыштовском районах (подробнее).

Аналогичные мероприятия состоялись для ребят Новосибирска, города Оби, села Новолуговое Новосибирского района, города Бердска и Краснозерского района.

Для остальных муниципальных образований организован вебинар о дореволюционных предпринимателях и ремеслах Новосибирской области, который доступен к просмотру всем желающим:

Для организаторов было важным не только рассказать, но и показать, как бизнес сегодня участвует в социальной жизни региона, и что добрые дела может делать каждый. Так, 7 октября состоялось совместное благотворительное мероприятие молодежи и предпринимателей – высадка сада в коррекционной школе Новосибирска № 148. В добром деле приняли участие предприниматели, их семьи, студенты, школьники, преподаватели и волонтеры — высадили сад гортензий в школьном дворе (подробнее).

Полученная историческая информация и истории современных предпринимателей помогут ребятам в написании творческих работ.

Приглашаем всех желающих окунуться в предпринимательское прошлое нашего региона и найти в нем актуальные решения сегодняшних задач!

Подробная информация размещена на сайте проекта.

Заявки принимаются на сайте.