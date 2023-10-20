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Незаконную добычу песка обнаружило Минприроды под Новосибирском

  • 20/10/2023, 13:05
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Незаконную добычу песка обнаружило Минприроды под Новосибирском
Инспектор выехал на место по жалобе на захламление территории.

И.о. министра природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин сообщил в своем телеграм-канале о том, что ведомство обнаружило захламление участка и карьерную выемку на территории Мичуринского сельсовета.

— Установили собственника земельного участка, результаты проверки направили в полицию и Россельхознадзор, сделали запросы в мэрию — начали работать, — сообщил чиновник.

Как уточнили редакции в министерстве, в ведомство поступила устная жалоба на захламление участка, поэтому на место выехал инспектор контрольно-надзорной деятельности.

— Инспектор нашел на участке строительный мусор, а также изъятый грунт верхнего слоя почвы. На участке шла добыча песка, — пояснили редакции. — Собственник участка установлен. Это ИП. Сейчас выясняем кто осуществлял добычу: сам собственник или эта работа велась без его ведома.

Назвать собственника участка в ведомстве отказались. Судя по кадастровой карте, участок расположен в МО Мичуринского сельсовета, в ДНТ «Содружество» — рядом с поселком «Элитный». Площадь участка — 5 605 618.67 м2, категория — земли сельхозназначения.

Документы о незаконной добыче природных ресурсов и захламлении территории Минприроды направило в Россельхознадзор и полицию.

Ранее редакция сообщала о том, что в суд поступило дело о нелегальной добыче песка на 96 млн рублей. 

Фото Минприроды Новосибирской области

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Россельхознадор Евгений Шестернин Добыча песка


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