Незаконную добычу песка обнаружило Минприроды под Новосибирском

И.о. министра природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин сообщил в своем телеграм-канале о том, что ведомство обнаружило захламление участка и карьерную выемку на территории Мичуринского сельсовета.

— Установили собственника земельного участка, результаты проверки направили в полицию и Россельхознадзор, сделали запросы в мэрию — начали работать, — сообщил чиновник.

Как уточнили редакции в министерстве, в ведомство поступила устная жалоба на захламление участка, поэтому на место выехал инспектор контрольно-надзорной деятельности.

— Инспектор нашел на участке строительный мусор, а также изъятый грунт верхнего слоя почвы. На участке шла добыча песка, — пояснили редакции. — Собственник участка установлен. Это ИП. Сейчас выясняем кто осуществлял добычу: сам собственник или эта работа велась без его ведома.

Назвать собственника участка в ведомстве отказались. Судя по кадастровой карте, участок расположен в МО Мичуринского сельсовета, в ДНТ «Содружество» — рядом с поселком «Элитный». Площадь участка — 5 605 618.67 м2, категория — земли сельхозназначения.

Документы о незаконной добыче природных ресурсов и захламлении территории Минприроды направило в Россельхознадзор и полицию.

Ранее редакция сообщала о том, что в суд поступило дело о нелегальной добыче песка на 96 млн рублей.