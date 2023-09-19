В Краснодаре ушел из жизни лучший тренер XX века по прыжкам на батуте

Глава города Евгений Наумов выразил соболезнования родным и близким Виталия Дубко , передает цифровое издание «Краснодарские известия».

Он также напомнил, что в честь выдающегося тренера и наставника, воспитавшего чемпионов мира и Олимпийских игр по прыжкам на батуте названа краснодарская спортивная школа, где его дело продолжает жить.

Виталий Дубко родился 13 мая 1936 года в Краснодаре.

На Олимпийских играх 2000 и 2004 годов он возглавлял сборную команду России по прыжкам на батуте. Именно тогда российские спортсмены Александр Москаленко и Ирина Караваева стали первыми в истории олимпийскими чемпионами в данном виде спорта. В 2000 году Международная федерация прыжков на батуте признала Виталия Дубко лучшим тренером XX века.