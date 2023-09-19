В Новосибирске с 21 сентября снова меняется маршрут автобуса № 29

С 21 сентября снова изменится маршрут автобуса № 29 «Юго-Западный ж/м — ЖК «Акварельный». Изменения сделаны в связи с проведенным локальным обследованием пассажиропотока с целью улучшения транспортного обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

— Из маршрута исключаются: ул. Сибиряков-Гвардейцев на участке от площади им. Кирова до ул. Зорге, ул. Зорге, ул. Громова, — говорится в сообщении.

Как уточнили редакции в пресс-службе, автобус будет идти по Петухова, без захода на Затулинку, на кольце площади Кирова сворачивать на Сибиряков-Гвардейцев и уходить на площадь Карла Маркса. Напомним, аппендикс на Затулинке в часы пик является местом большого скопления автомобилей, так как на улицах Громова\Зорге возможно только двухполосное движение.

В обратном направлении маршрут повторяется, плюс добавлен участок улицы Александра Чистякова от улицы Виктора Шевелева до остановочного пункта общественного транспорта «Ул. Александра Чистякова».

Напомним, что на минувшей неделе новосибирцы создали петицию по возвращению маршрута 29-го автобуса на Северо-Чемской жилмассив. По словам жителей, после ухода 29-го автобуса транспортная доступность жилмассива ухудшилась. Дублирующий 96-й маршрут ходит раз в 30 минут, 43-й идет через пробки на Мира и Сибиряков-Гвардейцев, 12-й маршрут недавно тоже отменили.

Ранее редакция сообщала о том, что перевозчика на маршрут троллейбуса № 29 ищут в Новосибирске.