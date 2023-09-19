Жителей региона приглашают активнее проходить диспансеризацию и вакцинироваться

В правительстве региона сегодня на совещании под руководством врио заместителя губернатора Сергея Нелюбова обсудили ход выполнения плана профилактических мероприятий и готовность к сезону заболеваемости гриппом и ОРВИ в государственных медицинских организациях Новосибирской области.

— Профосмотрами и диспансеризацией в Новосибирской области за 8 месяцев охвачено более 1 млн человек. Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию, от общего числа населения к концу года в регионе должна составлять 61,2%, — подчеркнул Сергей Нелюбов. — Диспансеризация и медосмотры в регионе включают в себя все возрастные группы с 18 лет, в рамках мероприятий предусмотрен набор скрининговых исследований, необходимых для выявления рисков и заболеваний. На следующих этапах диспансеризации применяются методы исследований, позволяющие подтвердить или опровергнуть подозрения на заболевание, и в случае необходимости передать пациента на диспансерное наблюдение, — напомнила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова.

Она также отметила, что в регионе определены полномочия ФАПов для обеспечения доступности диспансеризации в районах области, эту задачу решают также передвижные мобильные комплексы. Кроме того, в регионе ведется разработка и внедрение муниципальных и корпоративных программ по укреплению общественного здоровья.

По словам главного внештатного эпидемиолога министерства здравоохранения региона Елены Пудовой, охват вакцинацией против гриппа в осенний период 2023 года должен быть обеспечен не менее 60 % от численности населения. Кампания по вакцинации стартовала в регионе с 1 сентября, по данным на 14 сентября привито 279 223 человека, из них детей – 77 364. В Новосибирской области сформирован достаточный запас вакцин во всех медицинских организациях. На базе 8 клинических лабораторий организовано проведение диагностических исследований на грипп, СOVID-19, ОРВИ методом ПЦР.