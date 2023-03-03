В Красноярске полицейский похитил партию парфюмерии и косметики на один миллион рублей

Красноярский суд арестовал полицейского, обвиняемого в хищении партии парфюмерии и косметики стоимостью один миллион рублей, изъятой у предпринимателя, а также получении взятки в виде мужских спортивных товаров на сумму 510 тысяч рублей, пишет «Лента.ру» со ссылкой на краевую прокуратуру и Управление следственного комитета России.

Как сообщили следователи, оперуполномоченный городского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД в сентябре 2019 года изъял более 8,5 тысячи штук продукции известных брендов в торговом комплексе у местного бизнесмена во время проверочной закупки в рамках выявления продажи контрафактной продукции.

— Впоследствии полицейский вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, однако изъятое не вернул, а похитил, — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще один эпизод связан с получением им взятки за непривлечение другого коммерсанта к ответственности за реализацию контрафакта, — добавили следователи.

Ранее редакция сообщала, что дело о торговле новорожденными детьми будет передано в суд Красноярского края.

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