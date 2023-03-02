Дело о торговле новорожденными детьми будет передано в суд

Следствие установило, что директор фирмы и его сотрудники вступили в сговор с международными преступниками, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Они искали на территории России и Казахстана материально необеспеченных женщин и предлагали им выносить и продать новорожденного ребенка за хорошее вознаграждение. Вся эта деятельность маскировалась под юридические услуги для иностранных заказчиков.

После рождения детей женщины, получив денежное вознаграждение, оставляли новорожденных, которых обвиняемые по поддельным документам намеревались переправить покупателям за границу. Однако сотрудникам правоохранительных органов удалось пересечь эту криминальную схему, и дети смогли остаться в России.

Всего было доказано 20 фактов торговли детьми. Директор организации на деньги от продажи младенцев приобрел себе дом и земельный участок, маскируя данные сделки через ряд других по перепродаже имущества.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Красноярского края для рассмотрения по существу.

Ранее редакция сообщала, что Подозреваемых во взрыве на Линейной оставили под стражей.

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