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В Красноярске придумали как очищать биомаркеры

  • 18/07/2022, 17:20
новости Новосибирска
Их можно использовать повторного без потери связывающей способности и чистоты белка.

Красноярские ученые разработали метод получения наночастиц оксида железа, покрытых крахмалом с помощью которых можно быстро и легко очистить рекомбинантные белки, применяемые в биомедицине в качестве биомаркеров различных болезней. Результаты исследования представлены в журнале Molecular science, говорится в сообщении ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН».

— Синтез новых наночастиц магнитного оксида железа, покрытых крахмалом, очень прост, быстр и экономичен. Они показали превосходную эффективность очистки белков, высокую связывающую способность, стабильность, а также возможность повторного использования без потери связывающей способности и чистоты белка. Примечательно, что, в принципе, из-за дешевизны синтезированных частиц этот материал может быть и одноразовым. Наши наночастицы обеспечивают быструю, удобную, специфичную и экономичную одноэтапную очистку рекомбинантных белков, — сообщила о результатах работы одна из авторов исследования Василиса Красицкая, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биофизики КНЦ СО РАН. — На наш взгляд, этот материал также имеет хорошие перспективы в качестве основы для создания специфических биосенсоров, а простой и экономичный метод синтеза крахмальных наночастиц может быть легко реализован в других лабораториях.

Наночастицы с уникальными магнитными свойствами применяют в биомедицине, например, для разделения клеток, адресной доставки лекарств, в магнитно-резонансной томографии, малоинвазивной хирургии и гипертермии, молекулярной диагностике in vitro. Также они могут использоваться в качестве сорбентов для очистки белковых молекул из различных смесей.

Исследование поддержано Российским научным фондом и Красноярским краевым фондом науки (№ 22-14-20020).

Фото с сайта ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН»

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Рубрики : Инновации Медицина Наука

Регионы: Красноярск

Теги : наука медицина


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