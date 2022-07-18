Рекламодателям

Новосибирская область определилась с экспортными приоритетами

  • 18/07/2022, 17:08
новости Новосибирска
Бизнес, работающий в этих сферах, может на 30% увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта региона к концу 2024 года.

В Новосибирской области утвердили региональную программу развития экспорта в рамках реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Новосибирская область)» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Программа — совместная разработка региональных Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза и Минздрава. Регион защищал ее в АО «Российский экспортный центр».

В документе сделана ставка на три ключевых направления:

Поддержка экспорта органической продукции АПК.

— Производство органической продукции — один из наиболее динамично развивающихся сегментов в мировом сельском хозяйстве. Предприятия агропромышленного комплекса могут получить сверхприбыли при продаже товаров на внешние рынки в короткие сроки, потому как цена на экспорт сертифицированной органической продукции в 2 раза превосходит уровень цен на обычную продукцию АПК, спрос за рубежом стабильно высокий. Развитие органического производства может стать конкурентным преимуществом для новосибирских аграриев, — поясняют в Минэкономразвития.

Вторая точка роста — экспорт готовой высокотехнологичной продукции.

Кроме того, регион планирует продвигать медицинские услуги компаний области на зарубежных рынках.

— Сильными сторонами региона являются развитая материально-техническая база в сфере наукоемкой медицины, практически полный спектр вариантов оказания медицинской, в том числе высокотехнологичной помощи, квалифицированный кадровый состав, фактически демпинговые цены по сравнению со странами с более высоким уровнем экономики, а также транспортная доступность для пациентов Средней Азии, —констатировали в ведомстве.

В целом в рамках программы область должна увеличить несырьевой неэнергетический экспорт к концу 2024 году на 30% по сравнению с 2020 годом.

 

Ранее редакция сообщала, что стоимостной объем экспорта из Новосибирской области превысил объемы 2021 года. 

Фото правительства Новосибирской области

603

Рубрики : Бизнес Медицина Агропром Технологии ВЭД

Регионы: Новосибирск

Теги : экспорт технологии органическая продукция медицина


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Депутат-коалиционер вновь рискует получить вызов на комиссию по этике

На этот раз поводом стали неоднозначные высказывания в соцсети.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Следственный комитет возбудил уголовное дело по свалке и кладбищу

Общественники сообщают, что уже идет допрос свидетелей.
Читать статью >>
новости Новосибирска

70% выпускников учреждений профобразования уже трудоустроены

В этом году высоким спросом у абитуриентов пользуется торгово-экономический и педагогический колледжи.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В Советском районе Новосибирска требуют отставки губернатора и мэра

Еще меньше «повезло» одному из вице-мэров.
Читать статью >>

Актуальный разговор

новости медицины

Марк Шабалин: Современные стоматологи не работают на глаз

Все материалы
Лента новостей

Депутат-коалиционер вновь рискует получить вызов на комиссию по этике

18/07/2022, 19:47

Следственный комитет возбудил уголовное дело по свалке и кладбищу

18/07/2022, 19:33

За 4 месяца в Сибири закрылось более 9 тысяч компаний

18/07/2022, 18:13

Гранты на развитие получат 22 новосибирских проекта внутреннего туризма

18/07/2022, 17:47
Популярное

В России зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян

13/07/2022, 15:39

Способы применения малины при простуде

09/07/2022, 18:13

Выходных много не бывает

08/07/2022, 12:53

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

О переводе российской экономики «в цифру» поговорим в номинации «Цифровая Сибирь» от генерального партнёра проекта ПАО «Ростелеком»

18/07/2022, 15:06

ВТБ: 80% чаевых клиенты отправляют через СБП

18/07/2022, 14:50

СПК увеличит скорость упаковки мяса, фарша и котлет

18/07/2022, 13:40
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска