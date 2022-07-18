Новосибирская область определилась с экспортными приоритетами

В Новосибирской области утвердили региональную программу развития экспорта в рамках реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Новосибирская область)» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Программа — совместная разработка региональных Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза и Минздрава. Регион защищал ее в АО «Российский экспортный центр».

В документе сделана ставка на три ключевых направления:

Поддержка экспорта органической продукции АПК.

— Производство органической продукции — один из наиболее динамично развивающихся сегментов в мировом сельском хозяйстве. Предприятия агропромышленного комплекса могут получить сверхприбыли при продаже товаров на внешние рынки в короткие сроки, потому как цена на экспорт сертифицированной органической продукции в 2 раза превосходит уровень цен на обычную продукцию АПК, спрос за рубежом стабильно высокий. Развитие органического производства может стать конкурентным преимуществом для новосибирских аграриев, — поясняют в Минэкономразвития.

Вторая точка роста — экспорт готовой высокотехнологичной продукции.

Кроме того, регион планирует продвигать медицинские услуги компаний области на зарубежных рынках.

— Сильными сторонами региона являются развитая материально-техническая база в сфере наукоемкой медицины, практически полный спектр вариантов оказания медицинской, в том числе высокотехнологичной помощи, квалифицированный кадровый состав, фактически демпинговые цены по сравнению со странами с более высоким уровнем экономики, а также транспортная доступность для пациентов Средней Азии, —констатировали в ведомстве.

В целом в рамках программы область должна увеличить несырьевой неэнергетический экспорт к концу 2024 году на 30% по сравнению с 2020 годом.

Ранее редакция сообщала, что стоимостной объем экспорта из Новосибирской области превысил объемы 2021 года.