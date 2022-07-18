Студентам новосибирского вуза предложили получить второй диплом бесплатно

Любой студент Новосибирского государственного технического университета НЭТИ может получить второй диплом о профессиональной переподготовке по цифровому направлению. Такая возможность есть у каждого студента, а обучение бесплатно, сообщила пресс-служба вуза.

— В прошлом году НГТУ НЭТИ стал участником программы «Приоритет 2030». Конструкция этой программы полагает, что университет для обеспечения лучшей адаптации своих выпускников к рынку труда предоставляет им на безвозмездной основе возможность получения дополнительной квалификации во время обучения по основным образовательным программам. Учитывая, какое внимание в настоящее время уделяется цифровым компетенциям, мы решили, что это будут программы, связанные с цифрой, цифровой экономикой и т. д., — рассказал проректор по учебной работе НГТУ НЭТИ Сергей Чернов. — В прошлом году были запущены несколько программ профессиональной переподготовки: маркетинг в цифровой экономике, цифровые технологии производственных процессов, цифровые технологии в промышленном дизайне и мультимедиа, аналитика Big Data, цифровая трансформация электроэнергетики и электротехники и др. Обучение проходили студенты всего университета, однако в первую очередь это касалось нецифровых направлений подготовки. Здесь есть такие факультеты, как ФЭН, ФМА, ФТФ, РЭФ, ФЛА, ФБ, ФГО — то есть охват студентов достаточно широкий.

Программа обучения занимает девять месяцев. На момент получения диплома по профессиональной переподготовке у студента должен быть основной документ о высшем образовании. Поэтому на обучение приглашаются студенты четвертого курса бакалавриата, пятого курса специалитета и магистранты.

Обучение проходит в смешанном формате: лекции проводятся онлайн, а практические занятия — очно. График составлен так, чтобы занятия проходили один раз в неделю во второй половине дня. Аттестация студентов представляет собой защиту проектов. Курсы по переподготовке ведут не только преподаватели НГТУ НЭТИ, но и приглашенные специалисты, в том числе представители работодателей.

— Планируем увеличение количества студентов, получающих диплом о профессиональной переподготовке. В 2022 году набор составит порядка тысячи человек, а с постепенным повышением этого числа до 2030 года до полутора тысячи человек, — комментирует Чернов. — Состав программ будет меняться, на текущий год принято решение, что это будут следующие программы: аналитика данных, бизнес-аналитика цифровой экономики, контент-менеджмент, маркетинговые цифровые технологии, промышленный дизайн и прототипирование, экономика и управление в сфере IT и IT-менеджмент и технопредпринимательство. На текущий момент запись студентов уже ведется. Программа будет осуществляться через цифровые кафедры, а в ее реализации на этапах экспертизы образовательных программ и проведения ассесмента студентов примет участие Университет Иннополис.

В 2021/2022 году более 1200 студентов НГТУ НЭТИ получили дипломы о профессиональной переподготовке в сфере информационных технологий. Многие из них стали сотрудниками крупных IT-компаний.

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