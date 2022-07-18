Рекламодателям

Студентам новосибирского вуза предложили получить второй диплом бесплатно

  • 18/07/2022, 17:44
новости Новосибирска
Речь идет о переподготовке в ИТ-сфере.

Любой студент Новосибирского государственного технического университета НЭТИ может получить второй диплом о профессиональной переподготовке по цифровому направлению. Такая возможность есть у каждого студента, а обучение бесплатно, сообщила пресс-служба вуза.

— В прошлом году НГТУ НЭТИ стал участником программы «Приоритет 2030». Конструкция этой программы полагает, что университет для обеспечения лучшей адаптации своих выпускников к рынку труда предоставляет им на безвозмездной основе возможность получения дополнительной квалификации во время обучения по основным образовательным программам. Учитывая, какое внимание в настоящее время уделяется цифровым компетенциям, мы решили, что это будут программы, связанные с цифрой, цифровой экономикой и т. д., — рассказал проректор по учебной работе НГТУ НЭТИ Сергей Чернов. — В прошлом году были запущены несколько программ профессиональной переподготовки: маркетинг в цифровой экономике, цифровые технологии производственных процессов, цифровые технологии в промышленном дизайне и мультимедиа, аналитика Big Data, цифровая трансформация электроэнергетики и электротехники и др. Обучение проходили студенты всего университета, однако в первую очередь это касалось нецифровых направлений подготовки. Здесь есть такие факультеты, как ФЭН, ФМА, ФТФ, РЭФ, ФЛА, ФБ, ФГО — то есть охват студентов достаточно широкий.

Программа обучения занимает девять месяцев. На момент получения диплома по профессиональной переподготовке у студента должен быть основной документ о высшем образовании. Поэтому на обучение приглашаются студенты четвертого курса бакалавриата, пятого курса специалитета и магистранты.

Обучение проходит в смешанном формате: лекции проводятся онлайн, а практические занятия — очно. График составлен так, чтобы занятия проходили один раз в неделю во второй половине дня. Аттестация студентов представляет собой защиту проектов. Курсы по переподготовке ведут не только преподаватели НГТУ НЭТИ, но и приглашенные специалисты, в том числе представители работодателей.

— Планируем увеличение количества студентов, получающих диплом о профессиональной переподготовке. В 2022 году набор составит порядка тысячи человек, а с постепенным повышением этого числа до 2030 года до полутора тысячи человек, — комментирует Чернов. — Состав программ будет меняться, на текущий год принято решение, что это будут следующие программы: аналитика данных, бизнес-аналитика цифровой экономики, контент-менеджмент, маркетинговые цифровые технологии, промышленный дизайн и прототипирование, экономика и управление в сфере IT и IT-менеджмент и технопредпринимательство. На текущий момент запись студентов уже ведется. Программа будет осуществляться через цифровые кафедры, а в ее реализации на этапах экспертизы образовательных программ и проведения ассесмента студентов примет участие Университет Иннополис.

В 2021/2022 году более 1200 студентов НГТУ НЭТИ получили дипломы о профессиональной переподготовке в сфере информационных технологий. Многие из них стали сотрудниками крупных IT-компаний.

 

Ранее редакция сообщала, что в Томске разработают сенсорные пластины для СКИФа. 

Фото с сайта НГТУ НЭТИ

470

Рубрики : Образование Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : образование ИТ информационные технологии


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Депутат-коалиционер вновь рискует получить вызов на комиссию по этике

На этот раз поводом стали неоднозначные высказывания в соцсети.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Следственный комитет возбудил уголовное дело по свалке и кладбищу

Общественники сообщают, что уже идет допрос свидетелей.
Читать статью >>
новости Новосибирска

70% выпускников учреждений профобразования уже трудоустроены

В этом году высоким спросом у абитуриентов пользуется торгово-экономический и педагогический колледжи.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В Советском районе Новосибирска требуют отставки губернатора и мэра

Еще меньше «повезло» одному из вице-мэров.
Читать статью >>

Актуальный разговор

новости медицины

Марк Шабалин: Современные стоматологи не работают на глаз

Все материалы
Лента новостей

Депутат-коалиционер вновь рискует получить вызов на комиссию по этике

18/07/2022, 19:47

Следственный комитет возбудил уголовное дело по свалке и кладбищу

18/07/2022, 19:33

За 4 месяца в Сибири закрылось более 9 тысяч компаний

18/07/2022, 18:13

Гранты на развитие получат 22 новосибирских проекта внутреннего туризма

18/07/2022, 17:47
Популярное

В России зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян

13/07/2022, 15:39

Способы применения малины при простуде

09/07/2022, 18:13

Выходных много не бывает

08/07/2022, 12:53

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

О переводе российской экономики «в цифру» поговорим в номинации «Цифровая Сибирь» от генерального партнёра проекта ПАО «Ростелеком»

18/07/2022, 15:06

ВТБ: 80% чаевых клиенты отправляют через СБП

18/07/2022, 14:50

СПК увеличит скорость упаковки мяса, фарша и котлет

18/07/2022, 13:40
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска