Суд приговорил новосибирского бизнесмена к трем годам колонии

Советский районный суд Новосибирска вынес приговор Максиму Куликову, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

— Для реализации преступного умысла Куликов решил привлечь неустановленное лицо, с которым совместно разработал план совершения преступления, распределив между собой роли. <…> Вместе они подыскивали юридические лица, зарегистрированные на граждан, фактически не осуществляющих руководство этими организациями, доступ к управлению денежными средствами, поступившими на расчетный счет организации от Корпорации, имело бы неустановленное лицо. Указанные юридические лица Куликов и неустановленное лицо регистрировали в системе «MCS-бонус», разработанной Корпорацией, в качестве компаний–партнеров, осуществляющих реализацию продукции общества. При этом подысканные ими организации не осуществляли деятельность по реализации товаров Корпорации и не планировали в действительности осуществлять ее реализацию, —говорится в сообщении.

В результате преступных действий Куликов с неустановленным лицом совершили хищение денежных средств иностранной Корпорации в общей сумме 27 498 916 рублей 90 копеек, чем причинили ей имущественный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

— Приговором Советского районного суда Новосибирска Максим Куликов признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — заключили в Советском районном суде. — Требования гражданского иска судом удовлетворены в полном объеме, в размере 27 498 916 рублей 90 копеек.

Приговор в законную силу не вступил.