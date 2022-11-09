В Красноярске завершается монтаж крытого павильона для мотоспорта

В Красноярске на стадионе «Сибирь» завершается монтаж крытого павильона для занятий техническими видами спорта. Этот стадион на улице Рейдовая используется для занятий мотоспортом. Об этом сообщил мэр города Владислав Логинов в Телеграмм-канале.

Стадион находится на достаточном удалении от жилых домов, что позволяет использовать его для достаточно «громкого» вида спорта. Сейчас мастерство на нем оттачивают как взрослые, так и дети. Среди них есть участники городских, краевых и всероссийских соревнований, включая призеров. Во время состязаний, которые проходят как летом, так и зимой, на трибунах стадиона собирается множество зрителей. Стадион и территория вокруг него постепенно становятся местом досуга жителей. Не так давно там же появился сквер.

Проект по реновации стадиона, построенного ещё в 1970-е годы, реализуется при финансовой поддержке правительства Красноярского края. На территории уже появилась современная хоккейная коробка с освещением.

В новом павильоне для занимающихся мотоциклетным спортом будет пространство для хранения техники, мастерская, учебный класс для теоретических занятий, раздевалка, душевые, туалеты, техпомещения. Параллельно устанавливаются ограждение и электроподстанция, освещение, сети энергоснабжения, теплоснабжения.

В 2023 году на стадионе предполагается обустройство тренировочной площадки для мотоспорта, трека для мотокросса и парковки для посетителей.

— Один из крупных спортобъектов советской постройки в районе улицы Рейдовой сегодня обретает вторую жизнь. Мотоспортом здесь занимаются совсем юные красноярцы, поэтому важно создать для них безопасные условия, а также поддержать этот вид спорта в городе, — сказал Владислав Логинов. — При этом большое значение имеет задача по превращению спортобъекта и территории вокруг в полноценное место досуга жителей всего микрорайона.

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