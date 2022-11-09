С прилавков российских магазинов исчезнут Zara и Bershka

В испанской группе Inditex подчеркнули, что в магазинах, приобретенных компанией Daher, не будут реализовываться товары брендов Zara и Bershka, сообщают «Известия». Группа компаний Daher займется развитием бизнеса под собственными брендами.

Ранее стало известно, что Inditex, которая приостановила деятельность в России в связи с ситуацией в Украине, достигла соглашения о продаже своего российского бизнеса Daher group. Эта компания — франчайзи Inditex в Ливане. В Inditex уточняли, что, если в перспективе условия дадут возможность испанцам вернуться на российский рынок, Daher сможет открывать магазины Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius по франшизе.

По данным различных СМИ, товары брендов могут появиться в России под названием New Fashion или «Новая мода».

Также в настоящее время компания FES Retail (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay) изъявила желание закрыть около 50 магазинов в РФ с низкими оборотами, а также магазинах в тех ТЦ, где условия аренды больше не привлекают ритейлера.

Ранее редакция сообщала, что Zara вернется в Россию под новым названием. Всего в стране откроется четыре торговых точки марки.