В Красноярском крае началось строительство Национального центра Виктора Астафьева

Красноярский край приступил к реализации проекта по строительству Национального центра В.П. Астафьева за 426,3 млн руб. в селе Овсянка. Об этом сообщает Илья Зайцев председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Заксобрания Красноярского края в своем Телеграм-канале.

— Началу работ предшествовала большая подготовка: были проведены публичные слушания, получены разрешения на использование земельных участков, разработаны градостроительный план, эскиз­ный проект и проектн­о-сметная документация, — говорится в сообщении.

Новый центр станет ключевым объектом всего мемориального комплекса В.П. Астафьева и будет точкой сосредоточения культуры, литературного искусства и памяти великого писателя для жителей и гостей края. Договор управление капитального строительства Красноярского края в качестве заказчика подписало с ООО «СК Георг».

В трехэтажном здании общей площадью 2 519 кв. м. разместятся: конференц-зал, экспозиционные залы, мемориальный кабинет писателя, мультимедийный зал, интеллект-класс, детский центр, сувенирный магазин и буфет. Строительство Национального центра приурочено к 100-летию со дня рождения Виктора Астафьева, которое будет отмечаться 1 мая 2024 года.

Помимо Национального центра В.П. Астафьева в 2023 году в Красноярском крае будут построены еще два крупных инфраструктурных объекта. В их числе — Красноярский хореографический колледж за 2,8 млрд руб. и Международный центр креативных индустрий «Поздеев центр» на Предмостной площади за 1,7 млрд руб. Срок сдачи объектов — сентябрь 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что три крупных объекта культуры построят в Красноярском крае.