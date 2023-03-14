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Экс-министр здравоохранения Республики Алтай получил 3,5 года колонии

  • 14/03/2023, 16:19
суд признал экс-министра здравоохранения Республики Алтай Павла Решетова виновным в получении взятки
Также ему назначили штраф в размере 1,2 млн рублей.

В Горно-Алтайске суд признал экс-министра здравоохранения Республики Алтай Павла Решетова виновным в получении взятки и приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, крупному штрафу и ряду ограничений. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Республики Алтай.

Решетов был арестован в августе 2022 года.

— Суд, с учетом собранных по уголовному делу доказательств, признал его виновным и назначил ему наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,2 млн рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением представителя власти административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функцией в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 4 года, — говорится в сообщении СК по Республике Алтай.

Уголовные дела были возбуждены в отношении Решетова и двух работников медучреждений республики. Каждому из фигурантов предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере).

По данным следствия, 30 декабря 2020 года обвиняемый, занимая должность директора Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, лично получил от представителей ООО «Данарт» взятку на сумму порядка 400 тыс. рублей за предоставление преимуществ, общее покровительство и иное способствование заключению с указанной коммерческой организацией и подконтрольным взяткодателям предпринимателем государственных контрактов на покупку двух комплексов для реабилитации пациентов с двигательной патологией, иных медицинских изделий, офисной и кухонной мебели, бытовой техники, а также обеспечение беспрепятственного принятия этих товаров и своевременную их оплату по контрактам.

Свою вину обвиняемый признал полностью как на стадии предварительного следствия, так и в суде.

 

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Фото: pixabay.com — sajinka2

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Республика Алтай

Теги : уголовное дело коррупция в здравоохранении Взятка чиновнику


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