Каждый пятый лифт в России выработал максимальный срок эксплуатации

20% лифтов в России превысили максимальный срок эксплуатации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ростехнадзора. В частности, поставлено на учет около 496 тыс. лифтов, из них около 100 тыс. отработало назначенный срок службы в 25 лет.

По данным ведомства, ежегодно вводятся в эксплуатацию до 35 тысяч лифтов.

Напомним, что с 1 марта 2023 года Ростехнадзор назначен уполномоченным органом по государственному контролю за безопасным использованием и содержанием лифтов и эскалаторов.

Ранее редакция сообщала, что долги по зарплате перед учителями из региональных бюджетов выросли до 152 млн рублей в марте.

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