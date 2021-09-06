Водителям грозят новые штрафы

Специалисты не исключают, что скоро наказание за езду без ходовых огней и ближнего света будет назначаться автоматически, с помощью фото-видео фиксации, рассказал агентству «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Основана статья на пункте 19.5. ПДД: «В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни».

— Учитывая, что при фото-видео фиксации такое административное наказание, как предупреждение невозможно, владельцу транспортного средства придёт именно штраф, оплатить который возможно будет со скидкой 50 процентов, — отмечает Миронов.

Новые правила будут устанавливаться в каждом субъекте Федерации самостоятельно, поэтому внимательность к выполнению требований ПДД необходима на территории всей России, подчеркнул Миронов.

— Возможно, что проезд под камерой без включённого света фар в Туле останется без штрафа, в то же время такие же действия в Твери повлекут за собой наказание, — предупредил юрист.

Напомним, с 1 сентября 2021 года в силу вступил ряд законопроектов и поправок, которые затрагивают водителей. Известно, что дорожный знак ведения фотосъемки стал более «коварным», а землю и гаражи, стоящие на ней, теперь можно оформить в упрощенном порядке.