В Куйбышеве с 11 мая начнутся испытания тепловых сетей

Сибирская генерирующая компания с 11 мая приступит к гидравлическим испытаниям трубопроводов тепловых сетей.
Мэрия города Куйбышева утвердила график гидравлических испытаний 124 км теплосетей в зоне ответственности СГК.
Теплоэнергетики проверят тепловые сети на плотность и прочность в период с 11 по 24 мая. Испытания в зоне теплоснабжения Барабинской ТЭЦ пройдут с 11 по 14 мая, в это время у потребителей теплоэлектроцентрали будет отсутствовать горячая вода.
Проверка сетей по контурам семи малых котельных СГК, где расположены частные дома и социальные объекты, пройдет в период с 14 мая по 24 мая (подробнее — в таблице ниже). После испытаний бригады специалистов в течение двух недель проведут работы по устранению повреждений. Горячее водоснабжение в зоне действия этих котельных не предусмотрено, жилые дома и другие здания оснащены электрическими водонагревателями.
График проведения испытаний тепловых сетей СГК в Куйбышеве:
|Теплоисточник
|Период проведения испытаний
|Барабинская ТЭЦ
|11.05—14.05
|котельная №58 «Телецентр»
|14.05
|котельная №56 «Тополек»
|17.05—18.05
|котельная №59 «Звездная»
|17.05—18.05
|котельная №53 «Спиртзавод»
|18.05—19.05
|котельная №54 «Школа-интернат»
|19.05—20.05
|котельная №55 «Ветлечебница»
|20.05—21.05
|котельная ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Новосибирской области
|24.05
После проведения текущего ремонта теплотрасс СГК приступит к плановой замене трубопроводов на семи участках: на двух магистральных и пяти внутриквартальных. Всего до сентября планируется заменить около 1 860 метров коммуникаций.
Гидравлические испытания — один из эффективных методов диагностики теплосетей. Испытания, проводимые после окончания отопительного сезона, позволяют определить слабые участки теплосетей, нуждающиеся в первоочередной перекладке, и подготовить теплосети к прохождению нового отопительного периода.
Об опрессовке теплоэнергетики заранее предупредили потребителей в городе Куйбышеве, чтобы они перекрыли задвижки внутри своих объектов. Температура воды в трубах в период испытаний безопасна для человека, так как не превышает +40 °С.
Специалисты теплосетевого подразделения СГК в Куйбышеве просят жителей города соблюдать меры предосторожности. Особое внимание энергетики просят уделить детям, провести с ними профилактические беседы: они не должны заходить за ограждения, где идет ремонт, не подходить близко к месту разлива воды.
Также небезопасно оставлять машины вблизи мест, где проходят теплотрассы. На период испытаний СГК разместит там соответствующие предупреждения.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к необходимости проведения проверки состояния теплосетей и их подготовки к следующему отопительному сезону.
Обо всех обнаруженных повреждениях на объектах теплосетевого комплекса и открытых люках на тепловых камерах жители города Куйбышева могут сообщить по телефону 8 (38362) 24-091.
Отопительный сезон 2020–2021 годов в Куйбышеве продлился 227 дней.
В этот период на городских теплосетях аварийные бригады устранили 48 повреждений, что на 6 больше, чем за предыдущий отопительный сезон. Прирост связан прежде всего с износом коммуникаций. Среднее время устранения повреждений на магистральных сетях Куйбышева составило 5,5 часа, на внутриквартальных сетях — 4,3 часа.
Фото с сайта СГК
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