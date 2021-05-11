СГК проведет первый этап испытаний теплосетей Новосибирска с 12 мая

Испытания стартуют 12 мая. В зоне отключения горячей воды окажется часть домов в шести районах города: Железнодорожном, Заельцовском, Центральном, Дзержинском, Ленинском и Кировском.

С 12 мая специалисты теплосетевого подразделения СГК начнут работы по гидравлическим испытаниям теплосетей в Новосибирске. Незначительное снижение температуры горячей воды произойдет уже накануне, примерно за сутки до старта испытаний — таковы требования норм безопасности для испытаний тепловых сетей.

По завершении опрессовки трубопроводов энергетикам потребуется несколько дней на устранение выявленных дефектов. Подключать горячую воду по отдельным улицам и кварталам СГК начнет по мере устранения повреждений. Максимальный срок отсутствия горячей воды у потребителей на всех этапах не должен превысить двух недель.

Теплосети от ТЭЦ-5

Первый этап испытаний — на теплосетях от ТЭЦ-5 в зоне Перекачивающей насосной станции (ПНС) №10 — начнется и завершится на день позже, чем ранее планировалось. Это связано с продлением отопительного сезона на несколько дней.

Под испытания попадают сети Центрального округа — Железнодорожного, Заельцовского, Центрального районов, а также Дзержинского района.

Улицы в Дзержинском районе: ул. Н. Островского, Кошурникова, Фрунзе.

Испытания коммуникаций в зоне теплоснабжения от ТЭЦ-5 на первом этапе пройдут с 12 по 19 мая. Горячая вода в домах может быть отключена до 25 мая включительно — это максимальный срок, рассчитанный на устранение всех выявленных дефектов.

Теплосети от ТЭЦ-4

В зоне теплоснабжения от ТЭЦ-4 — Северо-Восточный вывод от ПНС №5 — испытания пройдут с 12 мая по 18 мая. Горячая вода вернется в дома горожан не позднее 20 мая. Под испытания попадают улицы, расположенные в Заельцовском районе.

Теплосети от ТЭЦ-3

Подъемы давления в трубопроводах запланированы с 12 по 21 мая, крайний срок отсутствия у потребителей горячей воды из-за испытаний и последующего ремонта — 24 мая. Опрессовку пройдут тепловые сети на улицах в Ленинском и Кировском районах.

Для выявления ослабленных участков трубопроводов испытания сетей будут проводиться повышенным давлением воды, температура которой около +40 °С. В ходе испытаний при разрыве трубопроводов возможны размывы грунта и выход воды на поверхность.

Руководителям организаций и ведомств, управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК во время испытаний рекомендовано усилить надзор за территориями, улицами, межквартальными и внутридомовыми проездами, под которыми проходят испытываемые теплотрассы.

СГК просит горожан не допускать безнадзорного пребывания детей на улицах вблизи теплотрасс, а владельцев автотранспорта соблюдать особую осторожность при движении, так как в большинстве случаев теплотрассы проходят под проезжей частью.

Испытания проводятся в круглосуточном режиме. Приносим извинения жителям города за временные неудобства и просим обнестись с пониманием к производственной необходимости.

При обнаружении размыва грунта и выхода воды на поверхность необходимо сообщать об этом по телефонам: