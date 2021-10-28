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Fix Price повышает цены до 18% из-за роста инфляции

  • 28/10/2021, 12:06
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Рост цен
Компания вводит два новых ценника — 59 и 79 рублей вместо действующих сейчас 50 и 77 рублей.

Сеть магазинов низких цен Fix Price объявила о подорожании своей продукции до 18%, сообщают «Известия» со ссылкой на финансовую отчетность компании за III квартал нынешнего года.

В документе говорится, что компания вводит два новых ценника — 59 и 79 рублей вместо действующих сейчас 50 и 77 рублей. При этом, повышение затронет все категории товаров, включая как продовольственные позиции, так и нон-фуд. Например, столько может стоить 1 литр сока, моющее средство или набор изолент. Цены в 55 рублей компания планирует сохранить.

Директор по работе с ретейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев пояснил, что изменения в ценовой политике ретейлер проводит на фоне общего подорожания товаров в стране. В свою очередь, генеральный директор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что появление новых диапазонов позволит повысить гибкость ценовой политики, но при этом не повлияет на позиционирование ретейлера как магазинов низких цен.

На сегодняшний день в Fix Price действуют восемь типов фиксированных цен — от 50 до 299 рублей. С введением цен 59 и 79 рублей их количество увеличится до десяти.

Fix Price уже вводила в 2021 году новые цены. В апреле компания анонсировала появление товаров за 249 и 299 рублей. Эти цены выше существовавших на тот момент. Тогда эту меру в Fix Price объясняли ростом расходов на логистику.

Фото: pexels.com автор: Anna Tis

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : рост цен инфляция Fix Price


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