В Ленинском районе Новосибирска отремонтируют Памятный знак

Стела «Паспорт улицы имени 9-й Гвардейской Дивизии», установленная на одноименной улице в Ленинском районе, будет капитально отремонтирована. С инициативой привести памятный знак в порядок выступили ветераны района, представители депутатского корпуса.

По словам главы администрации Ленинского района Александра Гриба, общественность района, ветеранская организация обратилась с предложением – собраться у стелы и обсудить возможность ремонта.

«Каждый год мы ее перед 9 Мая мыли-красили, но со временем сам металл устарел. Поэтому сейчас лучше сделать один раз хорошо, сохраняя внешний вид, и она много лет еще прослужит, – отметил Александр Гриб. – Все будет сделано за внебюджетные средства, с помощью предпринимательского сообщества района, так же, как перенос памятника Покрышкина в центр кольца на площадь Маркса, памятные стелы нашим легендарным заводам и въездная группа на улице Станционной».

По словам главы, возможно, придется усиливать фундамент знака и провести полную замену металла.

Ветеранская организация Ленинского района стала одним из инициаторов обращения к главе с просьбой привести паспорт улицы в порядок. Как отметил ее председатель Александр Куккус, сейчас работа по сохранению таких мест важна как никогда:

«Стела является знаковым местом для жителей Юго-Западного жилмассива. Особенно для старшего поколения. Всё, что связано с именами прославленных земляков или названий сибирских дивизий, – это свято. Когда открывали стелы заводов, работавших в войну, на улице Станционной, ветераны – те, кто мальчишками стоял за станками, делал снаряды для фронта, – плакали, для них это очень важно! Уверен, что наша просьба не останется без внимания, все сделают в лучшем виде. Вот если бы забросили – грош цена была бы нам».

В ходе встречи было принято решение о необходимости ремонта стелы в ближайшее время. По словам главы администрации, чтобы она стала настоящим украшением улицы и красивым подарком ветеранам и жителям района, ее планируют не только капитально отремонтировать, но и установить подсветку, а также продолжить благоустройство самой улицы 9-й Гвардейской Дивизии.