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Аукционы по нанесению разметки на автомобильных дорогах области поделили две компании

  • 07/04/2023, 13:55
Автор:
Нанесение дорожной разметки
В регионе подведены итоги восьми аукционов на общую сумму более 602,5 млн рублей.

В Новосибирской области на дорогах общего пользования обновят дорожную разметку. В регионе подведены итоги восьми аукционов на общую сумму более 602,5 млн рублей, говорится на сайте госзакупок. Все работы выполнят две компании — ООО «ТехноДор» (победила в шести аукционах) и ООО «Дороги Урала» (выиграла два аукциона).

Подрядчики должны будут очистить дорожное покрытие от грязи и пыли перед нанесением разметки, демаркировать старую дорожную разметку, а также нанести новую разметку долговечными пластичными материалами. Кроме того, в работу входит нанесение разметки пешеходных переходов, стрел, островков безопасности и т.д.

Приступить к работам подрядчики должны сразу после подписания контрактов и завершить их к 15 декабря 2023 года. Работы финансируются из бюджета Новосибирской области. Заказчиком работ выступает ГКУ Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (ГКУ НСО ТУАД).

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Согласно протоколам подведения итогов определения поставщика, ООО «ТехноДор» выполнит работы в Болотнинском, Мошковском, Новосибирском, Тогучинском районах Новосибирской области в рамках содержания. На этот аукцион было подано восемь заявок, позже одна из заявок была отозвана. Подрядчик выполнит работы за 77,2 млн рублей, что на 4,9 млн меньше начальной стоимости контракта.

Эта же компания нанесет дорожную разметку на автомобильных дорогах в Венгеровском, Кыштовском, Татарском, Усть-Тарском, Чановском районах Новосибирской области в рамках содержания. Помимо победителя, на аукцион были заявлены еще семь компаний. Одна из них позже отозвала заявку на участие. Компания выполнит работы за 48,1 млн рублей, при начальной стоимости контракта в 59, 7 млн рублей.

Кроме того, за 79,5 млн рублей (при начальной стоимости 80,8 млн рублей) «ТехноДор» выполнит работы в Колыванском, Коченевском, Новосибирском, Тогучинском, Чулымском районах Новосибирской области в рамках содержания. На этот аукцион было подано еще восемь заявок, одна из которых была отозвана.

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Эта же компания стала победителем в аукционах по нанесению разметки в Доволенском, Каргатском, Кочковском, Новосибирском, Ордынском районах Новосибирской области. При начальной цене контракта, работы будут выполнены за 66,1 млн рублей. Помимо победителя в аукционе было еще шесть заявок, две позже отозваны.

За работы в Венгеровском, Кыштовском, Татарском, Усть-Тарском, Чановском районах Новосибирской области в рамках содержания компания получит 48,1 млн рублей (при начальной стоимости контракта 59,7 млн рублей), а за нанесение дорожной разметки в Баганском, Карасукском, Краснозерском, Купинском, Чистоозерном районах Новосибирской области в рамках содержания — 62,3 млн рублей (при начальной стоимости 82,5 млн рублей)

 По данным Seldon Basis, ООО «Дороги Урала» (Свердловская область) выполнит работы на автомобильных дорогах в Искитимском, Маслянинском, Ордынском, Сузунском, Черепановском районах Новосибирской области в рамках содержания. Помимо победителя в аукционе приняли участие еще восемь компаний, одна из которых позже отозвала заявку на участие. Победитель предложил выполнить работы за 55,9 млн рублей, что на 32,1 млн меньше начальной стоимости контракта.

Эта же компания нанесет дорожную разметку в Барабинском, Доволенском, Здвинском, Каргатском, Куйбышевском, Северном, Убинском районах Новосибирской области в рамках содержания. Работы будут выполнены за 70,5 млн рублей (при начальной стоимости 75 млн рублей). На участие в аукционе подали заявки еще семь компаний, одна из которых позже сошла с дистанции.

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По данным Seldon Basis, ООО «ТехноДор» образовано в мае 2010 года в Новосибирске. Основной вид деятельности по ОКВЭД — Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки. Уставной капитал компании 16,5 тысяч рублей. Генеральный директор — Лев Васильев. Совладельцами компании являются: Ольга Пингасова (33,34% уставного капитала), Денис Поволоцкий (33,33%), Даниил Федорович Николаев (16,67%), Ольга Викторовна Николаева (16,67%). Согласно отчетности за 2022 год, выручка компании составила 584,2 млн рублей (в 2021 году — 648,8 млн рублей), чистая прибыль — 83,7 млн рублей (в 2021 году — 83,2 млн рублей).На счету компании 392 госконтракта на общую сумму 2,63 млрд рублей.

ООО «Дороги Урала» образована в 2017 году в Свердловской области. Основной вид деятельности — Строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставной капитал компании 10 тысяч рублей. Совладельцами компании в равных долях являются Анна Золотова и Евгений Лобанов. Генеральный директор — Николай Глушков. Согласно отчетности за 2021 год, выручка компании составила 185,3 млн рублей (в 2020 году — 155,9 млн рублей), чистая прибыль — 1,7 млн рублей (в 2020 году — 7,3 млн рублей). На счету компании 230 выигранных госконтрактов на общую сумму 825 млн рублей.

 

Ранее редакция сообщала о том, что пункты весогабаритного контроля появятся на дорогах Купинского и Болотнинского районов.

Фото: pixabay.com, ilyayurukin

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирская область

Теги : Ремонт дорог нанесение дорожной разметки


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