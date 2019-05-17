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В Новосибирске создана комиссия по проведению Всероссийской переписи населения-2020

Комиссии по проведению переписи в районах Новосибирска должны быть созданы до 24 мая 2019 года.
  • 17/05/2019, 12:49
В Новосибирске создана комиссия по проведению Всероссийской переписи населения-2020

В мэрии Новосибирска создана комиссия по проведению Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 30 октября 2020 года. Соответствующее постановление подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сообщили в пресс-службе мэрии.

Комиссия во главе с первым заместителем мэра Геннадием Захаровым является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным в целях обеспечения взаимодействия структурных подразделений мэрии города Новосибирска с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории города Новосибирска.

До 24 мая 2019 года должны быть созданы комиссии по проведению переписи в районах Новосибирска.

Предыдущая перепись населения проходила в 2010 году. По официальным данным в Новосибирске проживало 1 473 754 человек (максимальное значение за все годы). По сравнению с 2002 г. (предыдущая перепись) численность новосибирцев выросла на 48,2 тыс. человек (на 3,4 %). По состоянию на 1.01.2019 года  численность населения в городе Новосибирске составила 1 618 039 человек. Самый многонаселенный район – Ленинский – 303 526 человек. Предстоящая перепись уточнит количество проживающих в городе и его районах.

Фото: редакции

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