В Линево выявлена новая партия контрафактной одежды и обуви

Новосибирские таможенники изъяли из оборота более 1200 товаров с признаками контрафактности, сообщает пресс-служба ведомства.

— В результате проверки в одном из магазинов поселка Линёво Искитимского района обнаружены 1259 единиц одежды и обуви с признаками контрафактности, а также 453 пары обуви без обязательной маркировки «Data-matrix», которая позволяет с помощью мобильного приложения «Честный знак» определить полную информацию о товаре, включая дату и место его производства, — говорится в сообщении. — В числе выявленного товара 766 пар кроссовок, кед и пляжной обуви, а также 493 единицы спортивной одежды, носков и нижнего белья с обозначениями мировых брендов.

Партия продукции с признаками контрафактности изъята органами МВД. Продавцу подделок грозит уголовная и административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, а также реализацию обувной продукции без обязательной индивидуальной маркировки. В настоящее время ведется работа с правообладателями, по оценке ущерба.