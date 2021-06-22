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Дополнительные доходы бюджета уйдут депутатам и перевозчикам

  • 22/06/2021, 19:53
Автор: Евгения Серёгина
Новости Новосибирска
Новосибирск получит в бюджет дополнительно 1,2 млрд рублей. За счет поступлений от НДФЛ, УСН и патентов.

В мэрии Новосибирска обнаружили непредусмотренный в бюджете 2021 года рост доходов в размере 1,2 млрд рублей. По словам исполняющей обязанности начальника департамента финансов и налоговой политики мэрии Евгении Фельзиной, эта динамика обеспечена за счет увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц, по упрощенной системе налогообложения и по патентной системе налогообложения.

— Это связано с тем, что с 2021 года у нас отменен ЕНВД и плательщики переходят на другие системы налогообложения, — поясняет Фельзина. — Также рост произошел по налогу на имущество физических лиц. Улучшение динамики поступлений доходов в бюджет города позволяет предусмотреть дополнительные расходы по ряду основных направлений.

Еще больший рост бюджетных доходов — в размере 2,1 млрд — в мэрии ожидают в 2022 году и 1,1 млрд. — в 2023-м.

Дополнительные доходы мэрия планирует потратить на решение таких задач, как выплата зарплаты работникам бюджетной сферы, предоставление субсидий перевозчикам и осуществление дорожной деятельности, оплата коммунальных услуг и налогов муниципальными учреждениями. Проект соответствующего решения, рассматривается на заседании постоянных комиссий горсовета Новосибирска, а на следующей неделе будет вынесен на июньскую сессию горсовета.

Дополнительно 50 млн рублей предусмотрены на выполнение наказов избирателей, на капитальные вложения и ремонты около 40 млн рублей в 2021 году (65 млн и 75 млн в последующие годы), сообщает исполняющая обязанности начальника департамента финансов и налоговой политики мэрии Евгения Фельзина. Значительная сумма перераспределена для работы депутатов с обращениями граждан более 21 млн рублей.

По информации мэрии, с учетом предлагаемых сессии изменений, в 2021 году доходы городского бюджета составят 54,4 млрд, расходы (в том числе межбюджетные трансферты 26,2 млрд), расходы — 55,2 млрд, дефицит 800,5 млн (на плановом уровне). В 2022 году: доходы 54,3 млрд (межбюджетные трансферты 24,9 млрд), расходы 55,1 млрд, дефицит 800 млн (на запланированном уровне). В 2023 году: доходы — 54,2 млрд (межбюджетные трансферты 25 млрд), расходы 54,9 млрд, дефицит 700 млн.

Кстати, по доходам в первом квартале 2021 года бюджет города исполнен на 10,6 млрд (20,3% к годовому плану). Исполнение по собственным доходам 6,1 млрд (22,8%), поступления по налоговым доходам 4,8 млрд, по неналоговым 1,3 млрд. Безвозмездные поступления 4,5 млрд (17,6%). Рост налоговых доходов по отношению к поступлениям в первом квартале 2020 года составил 380 млн рублей и обеспечен ростом таких источников, как НДФЛ (более 200 млн) и УСН (около 200 млн). Поступления по неналоговым доходам составили 1,3 млрд рублей, включая штраф от АО СибЭКО по концессионным соглашениям в 239 млн рублей.

Исполнение расходной части относительно плана 2021 года составило 16,8% (8,9 млрд). Наиболее высокое исполнение сложилось по таким отраслям, как физкультура и спорт (1,3%), соцполитика (20,5%), образование (исполнение составило 18%, но в абсолютном выражении — около 5,5 млрд). На капитальные вложения были направлены 144,9 млн рублей, в том числе 1,3 млн из федерального бюджета, 130,6 млн — из областного и 13 млн — из городского.

Объем муниципального долга на 1 апреля 2021 года составил 21,3 млрд рублей и включает долговые обязательства по муниципальным облигациям, кредитам коммерческих банков и бюджетным кредитам. В результате работы с возобновляемыми кредитными линиями экономия бюджетных средств на нужды муниципального долга по состоянию на 1 апреля 2021 года составила 17 млн.

Фото pixabay.com — RoboAdvisor

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Рубрики : Экономика Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : экономия РОСТ расходы. долг бюджет


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