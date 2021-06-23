Новосибирская ТЭЦ-2 СГК проведет капремонт турбины на 26 млн рублей

Проект стоимостью 26 млн рублей будет завершен к середине июля. С увеличением эффективности турбоагрегата должен снизиться и расход сжигаемого угля при его работе — более чем на 3 тысячи тонн в год.

С начала июня ремонтное подразделение СГК — «Сибирьэнергоремонт» — ведет в Новосибирске работы на турбоагрегате №6 на ТЭЦ-2. Его мощность 65 МВт, это 19% от всей электрической мощности предприятия. Предыдущий капитальный ремонт оборудование прошло 8 лет назад.

После ремонта расход пара в турбине по плану должен снизиться более чем на 6% — с 387 до 364 тонн в час. Дополнительная выработка электроэнергии при этом составит 1,8 МВт в час.

Рост эффективности турбины должен повлиять на объемы сжигаемого топлива: ожидаемая экономия составит более 3 тысяч тонн угля в год.

Сейчас идет подготовка к ремонту турбины: бригада проводит оценку состояния ее деталей. В числе необходимых работ — замена уплотнений, чтобы не допускать утечки пара из корпуса турбины, а также ремонт соплового и направляющего аппаратов агрегата, они напрямую отвечают за процесс преобразования тепловой энергии в энергию движения за счет поворота лопаток.

Специалисты планируют закончить работы 13 июля.

Еще одна турбина ТЭЦ-2 — №5 — пройдет капитальный ремонт в ноябре. Всего на станции вырабатывают электричество семь турбоагрегатов.

Всего вложения СГК в ремонтную кампанию на ТЭЦ-2 составят в 2021 году 469 млн рублей (с НДС), что на 46 млн больше затрат прошлого года.

Общие вложения в ремонтную программу 2021 года на новосибирских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве — 2,7 млрд рублей (с НДС). В ремонтную программу включены 18 единиц основного оборудования ТЭЦ, в том числе 4 котлоагрегата, 7 турбоагрегатов, 7 турбогенераторов.