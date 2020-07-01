Более трети жителей области уже высказались по поправкам в Конституцию

По данным избирательной комиссии Новосибирской области, по состоянию на 10 часов утра 1 июля явка голосующих по поводу поправок в Конституцию РФ составила 34,8% (с учетом проголосовавших досрочно). Как сообщили корреспонденту Infopro54 на участке №1612 в Калининском районе, по данным на 11 утра, здесь проголосовали 458 человек или 24% от общего числа избирателей. На соседнем избирательном участке №1613 эта цифра составила 427 человек, из которых 90 пришли на участок в день голосования. По оценке членов комиссии, явка на это время оказалась выше, чем на выборах мэра Новосибирска в прошлом году.

— Большая часть проголосовавших досрочно — пенсионеры, — рассказывают в комиссии. — Они составили практически 30%. Причины разные: кто-то в день голосования собрался быть на даче, кто-то беспокоится о своем здоровье и пришел, когда людей меньше.

Другую значительную категорию досрочников составили люди, которым предстояло работать в день голосования. Среди них были и работники бюджетной сферы.

— Думал проголосовать по месту жительства, тем более что с 1 июля отпуск, — рассказывает собеседник редакции. — Но начальник попросил нас с коллегами сделать это по месту работы. Второй раз проголосовать по месту жительства не получилось. Сосед, который был на участке утром, сообщил, что в списках отмечено, что я проголосовал.

По наблюдениям собеседника редакции, в значительной части бюллетеней, находящихся в урне, отметка стоит в графе «против» поправок.

О наплыве бюджетников сообщил в соцсетях еще один житель Новосибирска.

— Урна избирательного участка, расположенного неподалеку от областного правительства и других находящихся рядом властных структур, заполнена бюллетенями досрочников, — сообщает новосибирец. — Многие госслужащие, с кем разговаривал, говорят, что голосовали против.

В день голосования не обошлось и без накладок. В частности, выехавшие по заявке на голосование вне помещения члены одной из участковых комиссий столкнулись с закрытыми дверями. Адреса, указанного в другой заявке, как выяснилось, и вовсе не существует в природе.

По информации облизбиркома, к 12 часам дня явка избирателей составила 34,7% (810,7 тысячи человек), включая досрочников.

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