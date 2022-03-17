В Маслянино отремонтируют дорогу разбитую большегрузами

В Маслянинском районе Новосибирской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году планируется ремонт участка дороги «66 км а/д «К-15» — Елбань» протяженностью 3,5 км. Работы начнутся в апреле. На 2023 год в планах ремонт 1,5 км дороги.

— Строительно-монтажные работы в 2022 году выполнит «Сибдортехнология» — на участке с км 8+900 – км 10+250 и ООО «Маслянинское ДРСУ» — на участке с км 10+250 – км 12+450. Стоимость работ по двум контрактам — 57 млн. рублей, — уточнили в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД).

Обновление участка начнется с замены и укрепления водопропускных коммуникаций под дорогой, фрезерования существующего покрытия, устройству выравнивающего и верхнего слоя из асфальтобетонной смеси. Ближе к вводу дорожники укрепят обочины, заменят дорожные знаки и нанесут разметку.

В ТУАДе напомнили, что ремонт 3,5-километрового участка стоял в планах 2021 года. В связи с образованием пучин из-за интенсивного движения большегрузного транспорта выполнение основных контрактов было приостановлено. Дорожники летом и осенью ликвидировали пучинообразования на общей площади 17 355 м2 на сумму 23,3 млн. рублей.

Данная дорога вошла в пятёрку проблемных дорог в Новосибирской области. В это списко также входят:

— «70 км а/д «К-12» — Пихтовка – Пономаревка» в Колыванском районе;

— «Убинское – Кундран» в Убинском районе;

— «103 км а/д «К-17р» — Петровский — Большеникольское –Чулым» в Чулымском районе;

— «Чулым — Ужаниха – Базово» также в Чулымском районе.

— Они раздавлены большегрузами. На их ремонт дополнительно направлено почти 160 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе управления.

Еще несколько дорог в Болотнинском, Колыванском, Коченевском, Мошковском, и Новосибирском районах в 2021 году также пострадали от динамической нагрузки и перегрузов.

Напомним, в этом году весенние ограничения движения транспортных средств по дорогам области вводятся с 4 апреля и будут действовать до 22 мая.