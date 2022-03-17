За неделю количество вакансий в регионе сократилось на 8%

По данным hh.ru, в Новосибирской области на 14% сократилось число вакансий для hr-специалистов, на 13% — для специалистов по страхованию и административного персонала, на 12% — для соискателей из сферы медиа и развлечений, на столько же – для маркетологов и специалистов по PR. При этом, нет ни одной профсферы, которая бы в Новосибирской области в указанный период увеличила свою активность в поиске и найме новых сотрудников, госслужба также показала отрицательную динамику (-5%).

По данным аналитиков hh.ru, большая часть компаний вошла в режим ожидания, приостанавливая наем сотрудников, и пока это доминирующий тренд на рынке труда.

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