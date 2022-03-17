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ВТБ начал выдачу кредитных карт «Мир»

  • 17/03/2022, 14:45
У клиентов ВТБ появилась возможность заказать кредитную «Карту возможностей» на платежной системе «Мир», в том числе в цифровом формате.

Новости бизнесаОформить заявку на кредитную «Карту возможностей Мир» возможно несколькими способами:

·         на сайте, выбрав для получения любой офис банка.

·         в ВТБ Онлайн доступна для заказа цифровая версия.

·         в офисе банка. Действующие клиенты, у которых уже есть кредитная карта международной платежной системы, могут оформить дополнительную карту на ПС «МИР». Новые клиенты смогут выпустить моментальную кредитную карту «Мир» или заказать кредитку международной платежной системы.

Банк ВТБ (ПАО) осуществляет выпуск и обслуживание кредитной «Карты возможностей Мир» бесплатно, независимо от суммы покупок и других дополнительных условий. Кредитный лимит по ней определяется индивидуально и может составлять от 10 тыс. до 1 млн рублей. Льготный период 110 дней действует на любые покупки по кредитной карте. Вся информация о задолженности доступна в ВТБ Онлайн, а кликабельные виджеты позволяют быстро и просто погасить очередной платёж или выполнить условия беспроцентного периода. Также всем держателям «Карты возможностей Мир» банк дополнительно направляет смс-напоминание с суммой обязательного платежа и суммой для погашения в льготный период.

Действующие кредитные карты ВТБ международных платежных систем работают в полном объеме и продолжат обслуживаться на территории России без ограничений. Все транзакции внутри страны обрабатываются со стороны НСПК, поэтому клиенты продолжат совершать привычные операции по пластиковым картам в любых торговых точках. Кроме того, пользователи мобильных устройств на платформе Android могут подключить бесконтактную оплату товаров и услуг. Для этого необходимо установить приложение Mir Pay и привязать к нему свою карту.

Фото пресс-службы банка

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : финансы санкции меры поддержки кредитные карты карта Мир ВТБ


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