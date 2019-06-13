В Маслянинском районе запущен новый животноводческий комплекс

В Маслянинском районе Новосибирской области запущен новый животноводческий комплекс на шесть тысяч голов коров. Проектная мощность комплекса – 62 тысячи тонн молока в год, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что компанией «Сибирская Нива» при реализации нового комплекса применены передовые технологии, приобретён высокопродуктивный импортный скот, а также подобран квалифицированный персонал. Общий объём инвестиций в проект составил более 5,15 млрд рублей. Создано 130 рабочих мест. Смонтированы две доильные «карусели», система водоочистки, пять вертикальных танков – охладителей на 156 тонн молока ежесуточно, комплекс оборудован компьютерной системой управления стадом.

В основе технологии животноводческого комплекса заложен принцип «холодного содержания» всего поголовья в зданиях со стенами, верхняя часть которых выполнена в виде штор, опускающихся при сильном ветре. Данная технология позволяет содержать высокопродуктивных молочных коров, получая от них высокие надои при небольших капитальных затратах.

Для комплекса «Елбань» было приобретено 6000 нетелей голштинской породы, характеризующейся высокой продуктивностью. Молоко голштинских коров содержит много жира и белка, а сами животные хорошо приспособлены к машинному доению в доильных залах, использованию пастбищ, групповому беспривязному содержанию в помещениях.

Комплекс в селе Елбань – третий в Маслянинском районе у «Сибирской нивы». В селе Борково содержится 2500 голов крупного рогатого скота. В конце 2017 завершена модернизация комплекса в селе Пеньково: поголовье увеличилось с 1800 до пяти тысяч голов дойного стада.

Также глава региона проконтролировал ход реализации проекта ООО «Сибирская академия молочных наук» по строительству молокозавода. Проектом предусмотрено создание 400 рабочих мест. Площадь предприятия составит около 18 га.

Сырое молоко, производимое животноводческими комплексами ООО «Сибирская Нива», планируется направлять для дальнейшей переработки на молочный завод, который должен стать крупнейшим производителем широкого ассортимента молочной продукции – твёрдых и полутвёрдых сыров, сливочного масла, сухого молока, йогуртов. При выходе предприятия на проектную мощность в 2024 году, его потребность в молоке составит 1150 тонн сутки – 420 тыс. тонн в год. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год. В настоящее время выполняются строительно-монтажные работы.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области