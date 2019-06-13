Минстрой может перенести сроки оценки регионами проектов для достройки по старым правилам

— Первое июля — это срок, когда должны быть представлены документы по степени готовности домов и до этого момента не было определено, на какую дату мы должны определить степень готовности, — приводит слова главы Минстроя РФ Владимира Якушева Единый Реестр Застройщиков (ЕРЗ). — Учитывая, что строительный период заканчивается где-то 1 октября и как раз наступает период отчетности, то это как раз будет тот период, когда застройщики представят свои документы в контролирующие органы. Предварительно, мы склоняемся к тому, что эта отсечка будет готовности объектов на 1 октября, по которой контролирующие органы или кадастровые инженеры и будут оценивать готовность этого объекта.

Напомним, 1 мая вступило в силу постановление Правительства РФ от 22.04.2019 №480 «О критериях, определяющих степень готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и количество заключенных ДДУ…»,

Критерии предполагают, что проект может и после 1 июля 2019 года (введения новых норм проектного финансирования) достраиваться по старым правилам.

В ряде случаев степень готовности может быть снижена до 15%, если, к примеру, в рамках реализации проекта строятся социально-значимые объекты, или до 6%, если, например, застройщик достраивает проблемный объект.

Но для этого застройщик должен представить в региональный надзорный орган проектную декларацию о том, что строительная готовность объекта составляет не менее в 30% и в нем уже реализовано не менее 10% площадей по договорам долевого участия.

Представитель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев считает, что определение срока степени готовности строящегося жилья для его завершения до 1 октября 2019 года является скорее ужесточением, нежели послаблением для застройщиков.

— В постановлении правительства не было даты, после которой невозможно застройщику заявить свое желания работать по старой схеме, — напомнил депутат, добавив: — Это могло привести к тому, что те многочисленные проекты, которые получили разрешение на строительство и продали символическое количество ДДУ, они могли прийти через год и сказать, что теперь они соответствуют. Чтобы этого не произошло и чтобы процесс не растянулся во времени на годы, для этого назвали такую дату. Это не перенос, а как раз ужесточение, — резюмировал Николаев.

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