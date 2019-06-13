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Минстрой может перенести сроки оценки регионами проектов для достройки по старым правилам

Срок оценки регионами соответствия жилых проектов критериям достройки по старым правилам без перехода на счета эскроу может быть перенесён с 1 июля на 1 октября.
  • 13/06/2019, 15:20
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— Первое июля — это срок, когда должны быть представлены документы по степени готовности домов и до этого момента не было определено, на какую дату мы должны определить степень готовности, — приводит слова главы Минстроя РФ Владимира Якушева Единый Реестр Застройщиков (ЕРЗ). — Учитывая, что строительный период заканчивается где-то 1 октября и как раз наступает период отчетности, то это как раз будет тот период, когда застройщики представят свои документы в контролирующие органы. Предварительно, мы склоняемся к тому, что эта отсечка будет готовности объектов на 1 октября, по которой контролирующие органы или кадастровые инженеры и будут оценивать готовность этого объекта.

Напомним, 1 мая вступило в силу постановление Правительства РФ от 22.04.2019 №480 «О критериях, определяющих степень готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и количество заключенных ДДУ…»,

Критерии предполагают, что проект может и после 1 июля 2019 года (введения новых норм проектного финансирования) достраиваться по старым правилам.

В ряде случаев степень готовности может быть снижена до 15%, если, к примеру, в рамках реализации проекта строятся социально-значимые объекты, или до 6%, если, например, застройщик достраивает проблемный объект.

Но для этого застройщик должен представить в региональный надзорный орган проектную декларацию о том, что строительная готовность объекта составляет не менее в 30% и в нем уже реализовано не менее 10% площадей по договорам долевого участия.

Представитель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев считает, что определение срока степени готовности строящегося жилья для его завершения до 1 октября 2019 года является скорее ужесточением, нежели послаблением для застройщиков.

— В постановлении правительства не было даты, после которой невозможно застройщику заявить свое желания работать по старой схеме, — напомнил депутат, добавив: — Это могло привести к тому, что те многочисленные проекты, которые получили разрешение на строительство и продали символическое количество ДДУ, они могли прийти через год и сказать, что теперь они соответствуют. Чтобы этого не произошло и чтобы процесс не растянулся во времени на годы, для этого назвали такую дату. Это не перенос, а как раз ужесточение, — резюмировал Николаев.

Фото: Gensa Gensa

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